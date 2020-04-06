В Киеве тепло отключили более чем в половине жилых домов

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" отключило от централизованного отопления уже 74% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"По состоянию на 17:00 6 апреля услугу централизованного отопления столичные энергетики отключили для 74% домов", - говорится в нем.

Указано, что это более 7327 многоэтажек во всех районах столицы.

Коммунальное предприятие с 5 апреля начало отключать отопление в столичных многоэтажках.

Решение о завершении отопительного сезона 2019-2020 принято распоряжением Киевской городской государственной администрации №556.

Отмечается, что отключение тепла продлится в течение 2-3 дней и будет проходить синхронно с потеплением.

"Тепло выключают постепенно, что связано с разветвленностью централизованной системы теплоснабжения Киева. Общая протяженность теплотрасс и тепломагистралей составляет более 2,7 тыс. километров", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, о том, что отопление в столичных квартирах могут отключить уже скоро, мэр города Виталий Кличко заявлял еще 30 марта.

До этого тепло перестали подавать в киевские школы — школьники все равно находятся на карантине.