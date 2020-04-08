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08 апреля 2020, среда, 10:33 234
Общество 2020-04-08T10:35:06+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, когда рассмотрят отмену карантина в Украине

В Минздраве рассказали, когда рассмотрят отмену карантина в Украине

Таня Войтюк
Кабмин, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин в Украине. фото: freepik
Карантин в Украине. фото: freepik

Учитывая общее количество заболевших в Украине, которое достигло 1,7 тысяч, в Министерстве здравоохранения Украины будут комментировать вопрос отмены карантина не ранее, чем через 10 дней.

Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Минздрав сравнивает все возможные сценарии, которые происходят в странах Евросоюза и других странах.

"Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского союза и в странах-соседях. Относительно внедрения и отмены карантина, решение будет приниматься ближе к сроку завершения карантина. Мы только в третьем дне усиленных карантинных мероприятий. Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты", - заявил Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министов ввел усиленные меры карантина для предотвращения распространения вируса Covid-19 на территории Украины. 

В связи с этим появились более серьезные запреты, в числе которых ограничения для пенсионеров по посещению общественных мест, а также запрет на нахождение в местах большого скопления людей без маски.

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