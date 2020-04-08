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08 апреля 2020, среда, 10:06 1344
Мир 2020-04-08T10:07:42+03:00
Українські Новини
Розовое суперлуние-2020. Фото необычного явления

Розовое суперлуние-2020. Фото необычного явления

Валерия Драгомирова
Новолуние, Розовая луна, Розовое суперлуние

В ночь с 7 на 8 апреля жители Земли наблюдали "розовое суперлуние". Луна подошла максимально близко к Земле и приняла фазу полнолуния. Жители из разных уголков платнеты деляться фото полнолуния в соцсетях.

Суперлуние иногда называют розовым: необычный оттенок спутника объясняется тем, что метеоритная пыль и другой мелкий космический сор лучше видны, когда Луна приближается к Земле.

Луна. Фото: Instagram/tonycottrellphotographyЛуна. Фото: Instagram/tonycottrellphotography

Новолуние. Фото: Instagram/knappuerНоволуние. Фото: Instagram/knappuer

Розовое суперлуние. Фото: Instagram/michaelwahlgren.se Розовое суперлуние. Фото: Instagram/michaelwahlgren.se

"Розовое новолуние" в ночь с 7 на 8 апреля. Фото: Instagram/xposeme_kris

Луна над водой. Фото: Instagram/friendsofacadia Луна над водой. Фото: Instagram/friendsofacadia

Суперлуние. Фото: Instagram/scottoftheworld Суперлуние. Фото: Instagram/scottoftheworld

"Розовая луна". Фото: Instagram/papalando



Как сообщали Українські Новини, в апреле ожидаются дни с возбужденной магнитосферой – как обезопасить себя во время магнитных бурь.

Также 22 апреля удастся понаблюдать за одним из древнейших среди наблюдаемых звездопадов – Лиридами.

Кроме того, прямая трансляция "Розового суперлуния"

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