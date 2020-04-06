Путешествия во время пандемии. Куда сходить, если нельзя выходить из дома

После того, как в Украине объявили карантин, чрезвычайную ситуациу, и закрыли государственные границы из-за пандемии коронавируса, украинцам на время пришлось забыть о путешествиях. Но современные технологии дают возможно не ограничивать социальное дистанцирование в четырех стенах. О том, как разбавить вынужденное "заточение" расскажут Українські Новини.

Музеи открывают доступ к виртуальным экскурсиям, любимые группы переходят в онлайн, и все, что остается - выбрать среди разнообразия вариантов подходящий.

1. Виртуальные экскурсии по музеям Украины и мира были возможны и в карантин, и сейчас стали как никогда актуальными. Google Arts & Culture насчитывает более 1200 виртуальных экскурсий по музеям мира, свои экспозиции еще давно диджитализувалы Лувр, музей Ватикана, музей Пикассо в Барселоне и многие другие.

2. Пока сидите дома, можно виртуально съездить в туры по Украине и посетить музеи под открытым небом.

3. Можно посетить онлайн-экспозиции музеев в пределах проекту газеты "День" Украина Incognita. Например, сходить в единственный в мире Музей Писанка, что в Коломые, или наконец заглянуть в Острожский замок.

4. Сегодня также часть выставок перешла в онлайн-формат. В частности, интерактивная выставка Ukraine WOW, которая несколько месяцев была открыта для посещения на киевском вокзале, теперь закрыта на карантин и доступна в сети.

5. Медиа-проект об Украине Ukrainer приглашает присоединиться к виртуальной путешествия различными регионами нашей страны. Истории людей, инициатив и мест, снятые в экспедициях Украины, проект о национальных сообщества, шоу послом, где известные люди рассказывают о своих родных города и уже известный вам ролик Украины с неба.

Ранее Українські Новини писали о подборке онлайн-кинотеатров, в которых удобно смотреть фильмы онлайн как бесплатно, так и по подписке.

Также советовали окунуться в большой мир японского аниме и посмотреть семь лучших лент, рекомендуемых к просмотру.