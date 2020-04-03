Песах-2020. История праздника и когда отмечают

Песах - центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта, один из трех паломнических праздников. Его также называют еврейской пасхой. Начинается на четырнадцатый день весеннего месяца нисан и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 — вне Израиля. Українські Новини расскажут об истории праздника и когда отмечать в 2020 году.

Когда отмечается

Песах в 2020 году отмечается с захода солнца 8 апреля по наступление ночи 16 апреля (8 дней).

История

В религиозной традиции праздник посвящен освобождению еврейского народа от рабства. 400 лет евреи находились в рабстве у египтян. Бог, чтобы освободить богоизбранный народ, послал на египтян 10 казней, и только после десятой фараон отпустил евреев на свободу. Согласно Пятикнижию, накануне последней из десяти казней египетских — поражения первенцев — Бог повелел евреям заколоть ягнят, зажарить их мясо, а их кровью пометить дверные косяки. В ночь 14 нисана Бог "прошел мимо" (пасах) домов евреев, и они были спасены, в остальных же домах погибли все первенцы.



По мнению некоторых исследователей, возникновение праздничного обряда связано с сезоном смены зимних пастбищ на летние, а обычай мазать дверные косяки кровью был магическим ритуалом защиты стад.

Традиции

Тора (Пятикнижие) запрещает иудеям в течение праздника употреблять в пищу хлеб и любые другие продукты, содержащие зерновые, которые подверглись закваске (ивр. ‏חָמֵץ‏‎, "хаме́ц" — квасное). Также Тора повелевает есть в эти дни мацу (опресноки).



Песах, наряду с Суккот и Шавуот, — один из трех "праздников паломничества" ("Шлошет ха-регалим"). В эти праздники в эпоху существования Иерусалимского храма иудеи поднимались в Иерусалим.



В Израиле Песах — семидневный праздник, первый и последний дни которого — полноценные праздники и нерабочие дни. Промежуточные дни называются словами холь а-моэ́д ("праздничные будни"). За пределами Израиля праздник длится 8 дней, из которых первые два и заключительные два — полноценные праздники.



Ранее Українські Новини писали, что в Украине из-за карантина государство готовит и вскоре презентует проект "Пасха дома".



Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.