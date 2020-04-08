Аномальные зимы превратят Украину в пустыню: как засуха отразится на урожае

В то время, как из-за сильных весенних заморозков в Украине может погибнуть урожай плодово-ягодных культур, необычайно теплая погода этого года и недостаток влаги в почве может привести к уменьшению урожая зерновых в Украине на треть, по сравнению с прошлым годом, прогнозируют эксперты. Впрочем, снижение объемов урожая в 2020-м не считают критическим.

Об этом ZN.UA. рассказал Андрей Паливода.

"Проблема даже не только и не столько в коронакризисе: карантинные мероприятия не так уж и влияют на сельскую жизнь и полевые работы. Проблема — в климате, точнее, в катастрофической нехватке влаги. Прошлое лето было сухим, осень — с минимумом дождей, зима — без снега. Теперь вот сухая весна. Во многих районах Украины посевы озимых уже потеряны — из-за дефицита влаги в почве даже проросшие зерна не смогли сформировать корневую систему. Теперь начинается новая посевная, и аграрии будут бросать зерна в сухую почву, надеясь на дожди, но очень рискуя потерять и этот урожай", - сообщил эксперт.

Сейчас везде на юге Украины и в многих других регионах в метровом слое почвы катастрофически не хватает влаги. Дефицит составляет 35-40% от средней многолетней нормы. Усугубляют ситуацию сильные ветры. Поэтому аграрии выжидают, в конце марта сеяли в основном сахарную свеклу, яровую пшеницу и ячмень. Дальше планируют анализировать прогнозы погоды и принимать решения относительно других культур. Основные посевы пойдут после 5 апреля, а в большинстве хозяйств — и после 10-12 числа, поскольку во многих регионах еще ожидаются ночные заморозки.

Чуть более оптимистичный прогноз будущего урожая зерновых дает национальный научный центр "Институт аграрной экономики": урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году может составить 67,4 млн тонн, что на 7,7 млн тонн, или на 10,3% меньше, чем рекордный урожай зерновых 2019-го.

"Такое снижение произойдет в основном за счет уменьшения производства озимой пшеницы — до 24,2 млн тонн (-12,5%), кукурузы на зерно — до 32,2 млн (-10,3%), а также ячменя — до 8,1 млн тонн (-8,7%), — рассказывает директор института академик НААН Юрий Лупенко. — Зато 2020 году возрастет производство ржи — до 355,4 тыс. тонн (+6,7%), яровой пшеницы — до 696,8 тыс. (+5,3%), гречихи — до 96,4 тыс. (+13,3%) и гороха — до 687,4 тыс. тонн (+20,0%). Практически на уровне 2019 года сохранится производство риса — 54,5 тыс. тонн (-0,2%). Производство овса уменьшится на 2%, проса — на 1,6%".



Многие фермеры сейчас задаются вопросом, какую культуру после аномально теплой зимы сеять первой — подсолнечник или кукурузу. По словам агрономов, для кукурузы допустимые сроки посева начинаются при прогреве почвы от +7ºС, а для подсолнечника — от +5 º с, тогда как оптимальная температура роста для обеих культур — от +10ºС. При этом обе культуры слабоустойчивы к заморозкам.

Стратегически же нынешние погодные аномалии — это лишь начало кардинального переформатирования украинского агробизнеса. И это будет тяжелый процесс. Ведь со сменой климата южные области Украины постепенно превращаются в зону пустыни.

"Ближайшие десять лет зима будет такой же теплой, как нынешняя. Поэтому нам надо подбирать новые культуры и изменять технологии выращивания", — заявил на конференции "Украинский травяной бизнес 2020" профессор Николаевского национального аграрного университета Михаил Федорчук.

Прогноз погоды от народного синоптика на весь 2020 год. Коллаж "Сегодня".

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.