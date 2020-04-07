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07 апреля 2020, вторник, 05:50 43 Карта
Жизнь 2020-04-07T05:50:01+03:00
Українські Новини
В Украину идут сильные заморозки: урожай плодовых и ягодных культур может погибнуть

В Украину идут сильные заморозки: урожай плодовых и ягодных культур может погибнуть

Надежда Комендантова
Мороз, Урожай, Погода, Прогноз, Гидрометцентр, Заморозки, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине
Заморозки. Фото: Electroverse
Заморозки. Фото: Electroverse

В то время, как на Благовещение в Украину ворвется аномальная жара, синоптики предупредили жителей части Украины о заморозках.

Согласно данным Укргидрометцентра, ночью 8 апреля на востоке Украины и в Запорожской области ожидаются сильные заморозки до −5...0 °С (II уровень опасности — "оранжевый"), в Херсонской, Днепропетровской областях прогнозируются заморозки и на поверхности почвы до −5...0 °С (I уровень опасности — "желтый").


Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи расцветающих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

Ранее сильные ночные заморозки охватили большую часть Европы, в результате чего был нанесен серьезный ущерб фермерам по всей Северной Италии, большей части Польши и в Украине, сообщает Гисметео со ссылкой на Electroverse.

Итальянское Национальное объединение фермеров Coldiretti опубликовало отчет, в котором была раскрыта "трудная ситуация" на значительной части итальянского полуострова, где были зафиксированы морозы от Ломбардии до Эмилии-Романьи и от Венето до Апулии. Местами температура опустилась до −6 °С.

Ночные заморозки нанесли непоправимый вред, поскольку яблони, груши, персик, абрикос и миндаль уже начали расцветать, а слива и вишня уже цветут.

Массимо Франкини, производитель персиков и абрикосов из коммуны Казальфьюманезе в Эмилии-Романье отметил, что от его плантации ничего не осталось. "Я не знаю, как долго это продолжалось, но достаточно, чтобы повредить каждый фрукт".

"Я считаю, что производителям будет сложно выполнять платежи в этом году, поскольку у нас не будет доходов", — заявил он.

В докладе Coldiretti отмечается, что ущерб также нанесен полям спаржи, цикория, свеклы, гороха и артишока.

Кроме того, объединение предупредило, что краткий период ранней теплой погоды "обманул" около 50 миллиардов пчел, которые начали заниматься своими ульями и теперь подвергаются серьезному риску больших потерь.

Сильные весенние заморозки также серьезно ударили по Польше, где местами столбики термометров опустились до −10 °С. После предварительных проверок консультантами Agrosimex — крупной компании по защите растений — многие почки вишни были повреждены, хотя степень их ущерба зависит от сорта. Ожидается, что в стране все еще сохранится холодная погода.

Значительный ущерб, как сообщается, также получила украинская земляника.

Тем временем, днем на Благовещение ожидается до +21 тепла. 

 

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