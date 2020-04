В Украину идут сильные заморозки: урожай плодовых и ягодных культур может погибнуть

Согласно данным Укргидрометцентра, ночью 8 апреля на востоке Украины и в Запорожской области ожидаются сильные заморозки до −5...0 °С (II уровень опасности — "оранжевый"), в Херсонской, Днепропетровской областях прогнозируются заморозки и на поверхности почвы до −5...0 °С (I уровень опасности — "желтый").



Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи расцветающих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

Ранее сильные ночные заморозки охватили большую часть Европы, в результате чего был нанесен серьезный ущерб фермерам по всей Северной Италии, большей части Польши и в Украине, сообщает Гисметео со ссылкой на Electroverse.

Breaking: Snow, Ice & Frost damage vineyards in Italy from Abruzzo to Sardinia and Tuscany. Some early shots of the damage. #tuscanvines @ConsBrunello @pietrosd @Vinofilosofia @Vino101net @RussellVine1981 @BanvilleWine @MikeyGio85 @talkavino @BartlettBacchus @ricasoli99 @e_nordin pic.twitter.com/OwlYpYA93j