В Украину идут сильные заморозки: урожай плодовых и ягодных культур может погибнуть

В то время, как на Благовещение в Украину ворвется аномальная жара, синоптики предупредили жителей части Украины о заморозках. Согласно данным Укргидрометцентра, ночью 8 апреля на востоке Украины и в Запорожской области ожидаются сильные заморозки до −5...0 °С (II уровень опасности — "оранжевый"), в Херсонской, Днепропетровской областях прогнозируются заморозки и на поверхности почвы до −5...0 °С (I уровень опасности — "желтый").Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи расцветающих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников. Ранее сильные ночные заморозки охватили большую часть Европы, в результате чего был нанесен серьезный ущерб фермерам по всей Северной Италии, большей части Польши и в Украине, сообщает Гисметео со ссылкой на Electroverse. Breaking: Snow, Ice & Frost damage vineyards in Italy from Abruzzo to Sardinia and Tuscany. Some early shots of the damage. #tuscanvines @ConsBrunello @pietrosd @Vinofilosofia @Vino101net @RussellVine1981 @BanvilleWine @MikeyGio85 @talkavino @BartlettBacchus @ricasoli99 @e_nordin pic.twitter.com\/OwlYpYA93j — TuscanVines ® (@JohnMFodera) March 26, 2020 Итальянское Национальное объединение фермеров Coldiretti опубликовало отчет, в котором была раскрыта "трудная ситуация" на значительной части итальянского полуострова, где были зафиксированы морозы от Ломбардии до Эмилии-Романьи и от Венето до Апулии. Местами температура опустилась до −6 °С. Ночные заморозки нанесли непоправимый вред, поскольку яблони, груши, персик, абрикос и миндаль уже начали расцветать, а слива и вишня уже цветут. Массимо Франкини, производитель персиков и абрикосов из коммуны Казальфьюманезе в Эмилии-Романье отметил, что от его плантации ничего не осталось. "Я не знаю, как долго это продолжалось, но достаточно, чтобы повредить каждый фрукт". "Я считаю, что производителям будет сложно выполнять платежи в этом году, поскольку у нас не будет доходов", — заявил он. В докладе Coldiretti отмечается, что ущерб также нанесен полям спаржи, цикория, свеклы, гороха и артишока. Кроме того, объединение предупредило, что краткий период ранней теплой погоды "обманул" около 50 миллиардов пчел, которые начали заниматься своими ульями и теперь подвергаются серьезному риску больших потерь. Сильные весенние заморозки также серьезно ударили по Польше, где местами столбики термометров опустились до −10 °С. После предварительных проверок консультантами Agrosimex — крупной компании по защите растений — многие почки вишни были повреждены, хотя степень их ущерба зависит от сорта. Ожидается, что в стране все еще сохранится холодная погода. Значительный ущерб, как сообщается, также получила украинская земляника. Тем временем, днем на Благовещение ожидается до +21 тепла.