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07 апреля 2020, вторник, 18:05 234
Общество 2020-04-07T18:06:15+03:00
Українські Новини
Украина собирается вернуть домой осужденных из тюрем Гонкога

Украина собирается вернуть домой осужденных из тюрем Гонкога

Кира Молчанова
Заключенные, Китай, Гонконг
Заключенный
Заключенный

Украина намерена договориться с Гонконгом (специальный административный район Китая) о передаче осужденных лиц, как это уже было сделано с Марокко.

Об этом говорится в распоряжении Президента Владимира Зеленского №238 от 7 апреля, передают Українськi Новини.

"Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китайской Народной Республике Камышева Сергея Алексеевича на подписание Соглашения между Украиной и Гонконгом, специальным административным районом Китайской Народной Республики, о передаче осужденных лиц", - сказано в нем.

Делегация для переговоров с Гонконгом о подготовке этого соглашения была создана еще в 2011 году на то время Президентом Виктором Януковичем, а в декабре того же года документ был парафирован.

В ноябре 2013 года Янукович уполномочил подписать договор на то время министра юстиции Елену Лукаш, однако до событий Евромайдана и внеочередных выборов этого сделано не было.

Только в ноябре 2018 года Президент Петр Порошенко уполномочил на подписание соглашения министра юстиции Павла Петренко, но оно вновь не было подписано до смены власти.

Как сообщали Українськi Новини, летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые протесты, из-за которых Китай начал вводить в город войска.

В результате глава администрации Гонконга Кэрри Лем отозвала спорный законопроект об экстрадиции в материковый Китай, вызвавший забастовки, которые продолжались больше трех месяцев.

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