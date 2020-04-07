Украина собирается вернуть домой осужденных из тюрем Гонкога

Украина намерена договориться с Гонконгом (специальный административный район Китая) о передаче осужденных лиц, как это уже было сделано с Марокко.

Об этом говорится в распоряжении Президента Владимира Зеленского №238 от 7 апреля, передают Українськi Новини.

"Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китайской Народной Республике Камышева Сергея Алексеевича на подписание Соглашения между Украиной и Гонконгом, специальным административным районом Китайской Народной Республики, о передаче осужденных лиц", - сказано в нем.

Делегация для переговоров с Гонконгом о подготовке этого соглашения была создана еще в 2011 году на то время Президентом Виктором Януковичем, а в декабре того же года документ был парафирован.

В ноябре 2013 года Янукович уполномочил подписать договор на то время министра юстиции Елену Лукаш, однако до событий Евромайдана и внеочередных выборов этого сделано не было.

Только в ноябре 2018 года Президент Петр Порошенко уполномочил на подписание соглашения министра юстиции Павла Петренко, но оно вновь не было подписано до смены власти.

Как сообщали Українськi Новини, летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые протесты, из-за которых Китай начал вводить в город войска.

В результате глава администрации Гонконга Кэрри Лем отозвала спорный законопроект об экстрадиции в материковый Китай, вызвавший забастовки, которые продолжались больше трех месяцев.