Украина и Марокко договорились об экстрадиции и передаче осужденных лиц

Украина и Марокко договорились об экстрадиции и передаче осужденных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, передают Українські Новини.

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец во время рабочего визита в Марокко подписала с министром юстиции Марокко Мохаммедом Бен Абделькадером договоры о правовой помощи в уголовных делах и экстрадиции, о передаче осужденных лиц и о правовой помощи в гражданских и коммерческих делах.

Договор о правовой помощи в уголовных делах и экстрадиции предусматривает обязательство Украины и Марокко выдавать друг другу граждан, преследуемых компетентными органами за правонарушение или с целью исполнения приговора.

Договор о передаче осужденных лиц поспособствует реализации права осужденных отбывать наказание в государстве их гражданства.

Договор о правовой помощи в гражданских и коммерческих делах создает правовую базу для международного сотрудничества компетентных органов в сфере гражданского судопроизводства, позволяет гражданам обращаться в судебные органы другого государства с целью защиты прав и интересов, а также определяет механизм взаимного исполнения поручений о вручении документов и предоставлении доказательств, взаимного признания и исполнения судебных решений.

Кроме этого, представители государств подписали меморандум о взаимопонимании между Министерствами юстиции двух стран, который обеспечит возможность обмена знаниями и опытом между специалистами министерств в правовой, законодательной, организационной и функциональной сферах.

Как сообщали Українські Новини, Молдова пообещала помочь экстрадировать в Украину скандального судью Чауса.

Ранее Украина выдала Италии молдаванина, заочно осужденного за убийство.

Также Украина подписала соглашение с Аргентиной о передаче осужденных.