Когда некуда бежать. Из-за карантина число случаев бытового насилия в странах ЕС выросло на 30%

На фоне распространения эпидемии коронавируса и карантина в большинстве европейских стран, в ЕС растет уровень домашнего насилия. Об этом сообщается в заявлении Европарламента.

В сообщении говорится, что уже спустя неделю после введения карантина, который предписывает сидеть дома, в некоторых странах ЕС количество бытового насилия выросло на треть.

"Женщины, которые находятся в насильственных отношениях, вынуждено остаются дома и подвергаются насилию в течение более долгого периода. Им сложно воспользоваться телефонами доверия, поскольку преступник всегда рядом", — объяснили тенденцию в Европарламенте.

В комитете по защите прав женщин рассказали, что у жертв насилия должна быть возможность обратиться в полицию с помощью смс. Кроме того, сообщить о насилии можно с помощью текстовых сообщений, онлайн-чатов и кодовых слов, чтобы жертва насилия незаметно могла дать понять, что ей нужна помощь врача или фармацевта.

Как сообщали Українські Новини, 19 женщин подали иск против монахинь ордена "Сестер Доброго Пастыря" в Нидерландах, обвинив организацию в незаконной трудовой эксплуатации более 15 тысяч женщин.

Согласно опросам, примерно половина мужчин и женщин ответили, что мужчины могут быть лучшими мировыми лидерами, а более 40% считают, что мужчины являются лучшими руководителями в бизнесе и имеют больше прав на рабочие места, которых мало.