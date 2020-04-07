В Нидерландах монахини занимались трудовой эксплуатацией женщин

19 женщин подали иск против монахинь ордена "Сестер Доброго Пастыря" в Нидерландах, обвинив организацию в незаконной трудовой эксплуатации более 15 тысяч женщин. Об этом передает The Guardian.

В частности, женщины обвинили монахинь организации в принудительном труде и жестоком обращении, которое длилось на протяжении почти 30 лет – с 1951 по 1979 год.

Пострадавших передавали на попечение монахинь по просьбе родителей или опекунов, а также по решению судов.

Как передает ведомство, за все время функционирования организации от жестокого обращения могли пострадать около 15 тысяч женщин от 11 до 21 года. Орден "Сестер Доброго Пастыря" действует в 70 странах.

В иске отмечается, что девушек заставляли работать в прачечных, швейных и гладильных комнатах под угрозой наказания, против их воли и без заработной платы, по заказу или в интересах посторонних организаций, включая королевскую семью Нидерландов. Также к ним применяли физическое и моральное насилие.

При этом в отчете правительства Нидерландов о расследовании говорится, что ситуация в монастырях сводилась к принудительному труду. Каждой женщине предложили по €5 тыс. компенсации.

В самой организации извинились за такую ситуацию, однако женщины требуют, чтобы монашеский орден официально признал факт жестокого обращения с ними.

Как сообщали Українські Новини, в середине января в Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей.