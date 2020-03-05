Большинство людей в мире предвзяты к женщинам, — опрос ООН

В то время, как опросы в Украине показывают, что большинство опрошенных людей уверены, что из мужчин получаются руководители лучше, чем из женщин, в мире большинство опрошенных имеют предубеждения против женщин.

Об этом говорится в исследовании Программы развития ООН, результаты которого обнародовала Программа развития ООН.

В сообщении говорится, что примерно половина мужчин и женщин ответили, что мужчины могут быть лучшими мировыми лидерами, а более 40% считают, что мужчины являются лучшими руководителями в бизнесе и имеют больше прав на рабочие места, которых мало.

28% считают, что муж имеет право бить свою жену.

Как сообщали Українські Новини, 39% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают, что в политике слишком мало женщин.

На данный момент в новом Кабинете министров есть только одна женщина — министр социальной политики Марина Лазебная.