Готовим картофельную лазанью в духовке. Вкусный рецепт

Блюда из картофеля - универсальное решение на все случаи жизни. Его можно варить, жарить, тушить и запекать. Он сочитается как с овощами, так и с мясом. Українські Новини деляться вкусным рецептом картофельной лазаньи, которую можно приготовить на Пасху. Ингредиенты: картофель большой — 3 шт.; соль — щепотка; перец — щепотка; лимонный сок — 0,3 стакана; оливковое масло — 3-4 ст. л.; тофу — 340 г; пармезан — 20 г; сухой орегано — 1 ст. л.; листья базилика — по вкусу. Для соуса: оливковое масло — 0,5 стакана; соль — щепотка; перец — щепотка; чеснок — 2 зубчика; нарезанный свежий базилик — по вкусу; пармезан — 20 г; вода. Способ приготовления Смешайте оливковое масло, тофу, лимонный сок, перец, соль, орегано и базилик с помощью блендера. Консистенция полученной заливки должна быть однородной. Допускаются небольшие кусочки базилика. Очистите картошку и порежьте ее на тонкие кружочки. Разогрейте духовку до 190 градусов. Выложите в один слой в форму для запекания (желательно брать глубокую прямоугольную емкость) нарезанный картофель, а затем тонко наверх вылейте приготовленную заливку и равномерно распределите ее по поверхности. Выложите второй слой картофеля. А после повторения действий с заливкой — и третий. Верхним слоем должна стать картошка. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 50 минут. Снимите фольгу и поставьте лазанью в духовой шкаф еще на 10 минут. Пока готовится блюдо, займитесь соусом. Смешайте оливковое масло, чеснок и базилик с помощью блендера. Добавьте в эту смесь сыр, перец и соль и снова взбейте. В конце добавьте в полученный соус немного воды. Достаньте картофельную лазанью из духовки и немного остудите. Затем полейте блюдо соусом и подавайте на стол. Ранее Українські Новини писали как приготовить домашнюю колбасу, а также рецепт соленого кулича с оливками и ароматными травами.