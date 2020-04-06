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06 апреля 2020, понедельник, 14:47 35
Lifestyle 2020-04-06T14:48:29+03:00
Українські Новини
Готовим картофельную лазанью в духовке. Вкусный рецепт

Готовим картофельную лазанью в духовке. Вкусный рецепт

Валерия Драгомирова
Пасха, Рецепт, Лазанья, Картофельная лазанья
Картофельная лазанья. Фото: smachno.ua
Картофельная лазанья. Фото: smachno.ua

Блюда из картофеля - универсальное решение на все случаи жизни. Его можно варить, жарить, тушить и запекать. Он сочитается как с овощами, так и с мясом. Українські Новини деляться вкусным рецептом картофельной лазаньи, которую можно приготовить на Пасху


Ингредиенты:

  • картофель большой — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • перец — щепотка;
  • лимонный сок — 0,3 стакана;
  • оливковое масло — 3-4 ст. л.;
  • тофу — 340 г;
  • пармезан — 20 г;
  • сухой орегано — 1 ст. л.;
  • листья базилика — по вкусу.

Для соуса:

  • оливковое масло — 0,5 стакана;
  • соль — щепотка;
  • перец — щепотка;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • нарезанный свежий базилик — по вкусу;
  • пармезан — 20 г;
  • вода.

Способ приготовления

  1. Смешайте оливковое масло, тофу, лимонный сок, перец, соль, орегано и базилик с помощью блендера. Консистенция полученной заливки должна быть однородной. Допускаются небольшие кусочки базилика.
  2. Очистите картошку и порежьте ее на тонкие кружочки.
  3. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  4. Выложите в один слой в форму для запекания (желательно брать глубокую прямоугольную емкость) нарезанный картофель, а затем тонко наверх вылейте приготовленную заливку и равномерно распределите ее по поверхности.
  5. Выложите второй слой картофеля. А после повторения действий с заливкой — и третий. Верхним слоем должна стать картошка.
  6. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 50 минут.
  7. Снимите фольгу и поставьте лазанью в духовой шкаф еще на 10 минут.
  8. Пока готовится блюдо, займитесь соусом. Смешайте оливковое масло, чеснок и базилик с помощью блендера. Добавьте в эту смесь сыр, перец и соль и снова взбейте. В конце добавьте в полученный соус немного воды.
  9. Достаньте картофельную лазанью из духовки и немного остудите. Затем полейте блюдо соусом и подавайте на стол.

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