Каждому украинцу на совершеннолетие в "Слуге народа" хотят выплачивать стартовый капитал

Депутаты от "Слуги народа" предлагают выплачивать стартовый капитал каждом украинском на достижение совершеннолетия, 18 лет в то время, как на индексацию пенсий и "коронавирусную" тысячу хотят выделить 20 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении на странице партии "Слуга народа".

Сообщается, что законопроект о выплате средств молодым Украинские от государства поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Средства предлагается выплачивать всем, кому исполнится 18 лет и кто все это время проживал в Украине. Речь идет о детях, будут рождаться с 2021 года.

В партии также отметили, что эти деньги государство будет от реализации полезных ископаемых, 1% из которых ежегодно будет поступать во вновь Фонда будущего. А оттуда - на экономический паспорт каждого украинском.

"О возможности такого инструмента накопления средств для детей говорил Владимир Зеленский во время президентской кампании. Тогда обсуждали возможность отчисления определенных средств на будущее украинском. Они смогут воспользоваться деньгами по своему усмотрению. Такая инициатива позволит повысить экономический уровень жизни граждан Украины и прекратит отток Украинский за границу", - напомнил инициатор законопроекта, народный депутат от" Слуги народа "Дмитрий Костюк.

Как сообщали Українські Новини, Минфин подсчитал, сколько Украине надо выплатить по внешним долгам.

Тем временем Пенсионный фонд опубликовал главные разъяснения касательно получения дополнительной тысячи рядом пенсионеров и других групп населения.