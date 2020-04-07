Сегодня второй день "Всеукраинской школы онлайн". Где смотреть

Каждый день с понедельника по пятницу ученики могут подтягивать школьную программу онлайн с проектом "Всеукраинская школа онлайн", который запустили 6 апреля. Уроки для учеников 5-11 классов будут показывать до конца карантина. Начало занятий в 10:00.

Посмотреть уроки можно на YouTube Министерства образования и науки. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете.



Уроки будут транслировать по таким предметам:



▪ украинский язык

▪ украинская литература

▪ история Украины

▪ всемирная история

▪ английский язык

▪ физика

▪ алгебра

▪ геометрия

▪ география

▪ химия

▪ биология





По классам закреплены такие телеканалы:

5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина.

6 класс - ZOOM и NewsOne.

7 класс - ZIK.

8 класс - Индиго и УНИАН.

9 класс - РАДА и UA: Культура.

10 класс - UA: Первый.

11 класс - М1.



Расписание занятий







Как сообщали Українські Новини, Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.





