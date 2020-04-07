Сегодня второй день "Всеукраинской школы онлайн". Где смотреть

Каждый день с понедельника по пятницу ученики могут подтягивать школьную программу онлайн с проектом "Всеукраинская школа онлайн", который запустили 6 апреля. Уроки для учеников 5-11 классов будут показывать до конца карантина. Начало занятий в 10:00. Посмотреть уроки можно на YouTube Министерства образования и науки. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете.Уроки будут транслировать по таким предметам:▪ украинский язык▪ украинская литература▪ история Украины▪ всемирная история▪ английский язык▪ физика▪ алгебра▪ геометрия▪ география▪ химия▪ биология По классам закреплены такие телеканалы: 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина. 6 класс - ZOOM и NewsOne. 7 класс - ZIK. 8 класс - Индиго и УНИАН. 9 класс - РАДА и UA: Культура. 10 класс - UA: Первый. 11 класс - М1. Расписание занятийКак сообщали Українські Новини, Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.