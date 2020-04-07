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07 апреля 2020, вторник, 09:04 345 Инфографика
Общество 2020-04-07T09:12:24+03:00
Українські Новини
Сегодня второй день "Всеукраинской школы онлайн". Где смотреть

Сегодня второй день "Всеукраинской школы онлайн". Где смотреть

Валерия Драгомирова
Уроки, Ученики, Всеукраинская школа онлайн, Онлайн занятия
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Каждый день с понедельника по пятницу ученики могут подтягивать школьную программу онлайн с проектом "Всеукраинская школа онлайн", который запустили 6 апреля. Уроки для учеников 5-11 классов будут показывать до конца карантина. Начало занятий в 10:00.

Посмотреть уроки можно на YouTube Министерства образования и науки. За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете.


Уроки будут транслировать по таким предметам:

▪ украинский язык
▪ украинская литература
▪ история Украины
▪ всемирная история
▪ английский язык
▪ физика
▪ алгебра
▪ геометрия
▪ география
▪ химия
▪ биология

По классам закреплены такие телеканалы:

  • 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина.
  • 6 класс - ZOOM и NewsOne.
  • 7 класс - ZIK.
  • 8 класс - Индиго и УНИАН.
  • 9 класс - РАДА и UA: Культура.
  • 10 класс - UA: Первый.
  • 11 класс - М1.


Расписание занятий



Как сообщали Українські Новини, Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.


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