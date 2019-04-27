Пасхальные куличи-2019: самые вкусные и легкие способы приготовления глазури

Завтра, 28 апреля, православные христиане будут отмечать Пасху. В последний день перед торжеством почти в каждом доме проводятся последние приготовления. Одним из самых важных символов праздника являются пасхальные куличи, которые многие хозяйки выпекают самостоятельно, стараясь придумать что-то оригинальное. Українські Новини собрали самые вкусные и простые рецепты глазури для пасок.

Белковая глазурь

Белковая глазурь является самой распространенной и легкой в приготовлении. Ее плюс также и в минимальном количестве ингредиентов.

Ингредиенты:

- яичный белок (1 шт);

- сахарная пудра (225 г).

Способ приготовления:

Отделить белок от желтка. Белок взбить в крепкую пену. Добавить половину сахарной пудры и взбить до полной гладкости. Добавить оставшуюся пудру и тщательно перемешать. Перед использованием дать глазури постоять около 10 минут.

Ванильная глазурь

Ингредиенты:

- сахарная пудра (1 стакан);

- теплая вода (3 ст.л);

- ванильный экстракт (1 ч.л.).

Способ приготовления:

Сахарную пудру нужно просеять в сотейник, добавить в нее воду и ванильный экстракт. Нагреть данную смесь примерно до 40 С, помешивая лопаточкой.

Совет: в глазурь можно добавлять еще немного воды, если она получается слишком густой, а если жидкой – сахарной пудры.

Шоколадная глазурь

Ингредиенты:

- какао-порошок (2 ст.л.);

- сахар (3 ст.л.);

- молоко (2-3 ст.л);

- сливочное масло (50 г).

Способ приготовления:

Для начала нужно смешать венчиком в сотейнике какао, сахар и молоко. Затем поставить на огонь и довести до кипения. Варить смесь до тех пор, пока не растворится сахар. Добавить сливочное масло и перемешать. Перед использованием остудить до комнатной температуры.

Желатиновая глазурь

Ингредиенты:

- мелкий сахар (1 стакан);

- желатин (1 ч.л.);

- лимонный сок (несколько капель);

- ванилин;

- вода (6 ст.л.).

Способ приготовления:

Быстрорастворимый желатин залить 2 ст.л. воды и оставить набухать на 5-10 минут. Оставшуюся воду смешать с сахаром и ванилином. Варить на медленном огне и помешивать, до растворения сахара. Набухший желатин добавить в сахарный сироп. Важно, чтобы сироп не был кипящим. Все перемешать и взбить миксером, пока масса не побелеет и не станет пышной. Лимонный сок добавить по желанию. Перед использованием дать глазури остыть (около 10 минут).

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