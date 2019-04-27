Пасхальные куличи-2019: самые вкусные и легкие способы приготовления глазури

Завтра, 28 апреля, православные христиане будут отмечать Пасху. В последний день перед торжеством почти в каждом доме проводятся последние приготовления. Одним из самых важных символов праздника являются пасхальные куличи, которые многие хозяйки выпекают самостоятельно, стараясь придумать что-то оригинальное. Українські Новини собрали самые вкусные и простые рецепты глазури для пасок.\r\nБелковая глазурь\r\nБелковая глазурь является самой распространенной и легкой в приготовлении. Ее плюс также и в минимальном количестве ингредиентов.\r\nИнгредиенты:\r\n- яичный белок (1 шт);\r\n- сахарная пудра (225 г).\r\nСпособ приготовления:\r\n\r\nОтделить белок от желтка.\r\nБелок взбить в крепкую пену.\r\nДобавить половину сахарной пудры и взбить до полной гладкости.\r\nДобавить оставшуюся пудру и тщательно перемешать.\r\nПеред использованием дать глазури постоять около 10 минут.\r\n\r\nВанильная глазурь\r\nИнгредиенты:\r\n- сахарная пудра (1 стакан);\r\n- теплая вода (3 ст.л);\r\n- ванильный экстракт (1 ч.л.).\r\nСпособ приготовления:\r\n\r\nСахарную пудру нужно просеять в сотейник, добавить в нее воду и ванильный экстракт.\r\nНагреть данную смесь примерно до 40 С, помешивая лопаточкой.\r\n\r\nСовет: в глазурь можно добавлять еще немного воды, если она получается слишком густой, а если жидкой – сахарной пудры.\r\nШоколадная глазурь\r\nИнгредиенты:\r\n- какао-порошок (2 ст.л.);\r\n- сахар (3 ст.л.);\r\n- молоко (2-3 ст.л);\r\n- сливочное масло (50 г).\r\nСпособ приготовления:\r\n\r\nДля начала нужно смешать венчиком в сотейнике какао, сахар и молоко.\r\nЗатем поставить на огонь и довести до кипения.\r\nВарить смесь до тех пор, пока не растворится сахар.\r\nДобавить сливочное масло и перемешать.\r\nПеред использованием остудить до комнатной температуры.\r\n\r\nЖелатиновая глазурь\r\nИнгредиенты:\r\n- мелкий сахар (1 стакан);\r\n- желатин (1 ч.л.);\r\n- лимонный сок (несколько капель);\r\n- ванилин;\r\n- вода (6 ст.л.).\r\nСпособ приготовления:\r\n\r\nБыстрорастворимый желатин залить 2 ст.л. воды и оставить набухать на 5-10 минут.\r\nОставшуюся воду смешать с сахаром и ванилином.\r\nВарить на медленном огне и помешивать, до растворения сахара.\r\nНабухший желатин добавить в сахарный сироп. Важно, чтобы сироп не был кипящим. Все перемешать и взбить миксером, пока масса не побелеет и не станет пышной.\r\nЛимонный сок добавить по желанию.\r\nПеред использованием дать глазури остыть (около 10 минут).\r\n\r\nРанее Українські Новини сообщали, какие праздничные куличи предлагают магазины, и почем продают главный символ Пасхи-2019.\r\nТем временем, шеф-повар рассказал о секретах приготовления паски.