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07 квітня 2020, вівторок, 14:30 6
Медицина 2020-04-07T14:31:29+03:00
Українські Новини
Де продається антибіотик азитроміцин і скільки він коштує

Де продається антибіотик азитроміцин і скільки він коштує

Валерия Драгомирова
Аптеки, Коронавірус, Антибіотик, Азитроміцин
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

У той час, як в Київ завезли "Плаквеніл" для лікування коронавірусу, у великих аптечних мережах є в наявності азитроміцин – один з найбільш продаваних антибіотиків.

Про це Українським Новинам повідомили представники низки київських аптек, передають Українські Новини.

Станом на 16:00 06 квітня в аптеках мереж "Доброго дня" і "Бажаємо здоров'я" азитроміцин є в наявності в більшій частині аптек.

У аптеках "Віталюкс", "Мед-Сервіс", "Аптека низьких цін", азитроміцин є тільки в деяких аптеках мереж.

В аптеках мережі "Доброго дня" ціна на азитроміцин становить 47,5 гривень. В аптеках мережі "Віталюкс" ціна на препарат становить 86,5 гривень.

В мережі "Аптека низьких цін" і "Бажаємо здоров'я" ціна на азитроміцин становить 57 гривень.

В аптеках мережі "Мед-Сервіс" ціна на препарат становить 44,75 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, азитроміцин – це антибіотик, який використовується у разі важких ускладнень при короновірусі, його самостійне використання може бути небезпечним і призвести до формування стійкості до препарату.

Міністерство охорони здоров'я ввело єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19.

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