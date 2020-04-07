Де продається антибіотик азитроміцин і скільки він коштує

У той час, як в Київ завезли "Плаквеніл" для лікування коронавірусу, у великих аптечних мережах є в наявності азитроміцин – один з найбільш продаваних антибіотиків.

Про це Українським Новинам повідомили представники низки київських аптек, передають Українські Новини.



Станом на 16:00 06 квітня в аптеках мереж "Доброго дня" і "Бажаємо здоров'я" азитроміцин є в наявності в більшій частині аптек.



У аптеках "Віталюкс", "Мед-Сервіс", "Аптека низьких цін", азитроміцин є тільки в деяких аптеках мереж.



В аптеках мережі "Доброго дня" ціна на азитроміцин становить 47,5 гривень. В аптеках мережі "Віталюкс" ціна на препарат становить 86,5 гривень.



В мережі "Аптека низьких цін" і "Бажаємо здоров'я" ціна на азитроміцин становить 57 гривень.



В аптеках мережі "Мед-Сервіс" ціна на препарат становить 44,75 гривень.



Як повідомляли Українські Новини, азитроміцин – це антибіотик, який використовується у разі важких ускладнень при короновірусі, його самостійне використання може бути небезпечним і призвести до формування стійкості до препарату.



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