Гривна снова подскочила. Курс НБУ на 8 апреля

В то время, как доллар продолжает падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 8 апреля, на 15,72 коп. до 27,1011 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 7 апреля, на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара. Также аналитик добавил, что укрепление гривны носит краткосрочный характер.

Ранее сообщалось о том, что НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.