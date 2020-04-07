подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 апреля 2020, вторник, 13:25 446
Экономика 2020-04-07T13:25:09+03:00
Українські Новини
Гривна снова подскочила. Курс НБУ на 8 апреля

Гривна снова подскочила. Курс НБУ на 8 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар продолжает падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 8 апреля, на 15,72 коп. до 27,1011 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 7 апреля, на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Также аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара. Также аналитик добавил, что укрепление гривны носит краткосрочный характер.

Ранее сообщалось о том, что НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Курс НБУ курс доллара Курс гривны на завтра

Доллар и евро рухнули почти на 40 копеек. Курс вал...
Гривна продолжает расти в цене. Официальный курс в...
Гривна уверено растет. Курс НБУ на 7 апреля...
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, ...
В Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 45 человек
По всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек. Данные на 7 апреля
Новости
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
В Венгрии попал в ДТП автобус с эвакуированными украинцами. Есть пострадавшие 13:47
Бойко обещает взять под контроль все расходы власти на борьбу с эпидемией 13:44
Оккупанты на Донбассе уничтожили две шахты 13:33
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
Чумак заявил, что результаты переаттестации прокуроров были уничтожены законно 10:17
больше новостей
Гривна продолжает расти в цене. Официальный курс валют на вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok