Кличко раскритиковал спортсменов-нарушителей карантина

Мэр Киева во время брифинга прокомментировал запрет заниматься на спортивных площадках в Киеве, из-за чего в первый же день ужесточения карантина возникли конфликты спортсменов с полицией.

Так, Кличко отметил, что ему, как профессиональному спортсмену, также не хватает занятий активным спортом и он занимается дома.

"Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса - это не так. Те, кто боятся потерять свою суперформу, должны понять, что пренебрегая правилами могут потерять здоровье и даже жизнь. И ограничения, которые ввело Правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет. Даже профессиональные спортсмены отменили свои тренировки, даже Олимпийские игры перенесли в связи с ситуацией коронавируса в мире", - отметил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, на двух участников акции протеста с Гидропарка составили админпротоколы за нарушение карантина.

Также в Киеве коронавирусом за сутки заболели четверо детей и еще один медик. Всего 279 инфицированных.

