подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 апреля 2020, вторник, 12:32 1039
Общество 2020-04-07T12:32:29+03:00
Українські Новини
Кличко раскритиковал спортсменов-нарушителей карантина

Кличко раскритиковал спортсменов-нарушителей карантина

Анна Рудык
Виталий Кличко, Спортплощадка, Спортсмены, карантин в Украине
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева во время брифинга прокомментировал запрет заниматься на спортивных площадках в Киеве, из-за чего в первый же день ужесточения карантина возникли конфликты спортсменов с полицией. 

Так, Кличко отметил, что ему, как профессиональному спортсмену, также не хватает занятий активным спортом и он занимается дома.

"Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса - это не так. Те, кто боятся потерять свою суперформу, должны понять, что пренебрегая правилами могут потерять здоровье и даже жизнь. И ограничения, которые ввело Правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет. Даже профессиональные спортсмены отменили свои тренировки, даже Олимпийские игры перенесли в связи с ситуацией коронавируса в мире", - отметил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, на двух участников акции протеста с Гидропарка составили админпротоколы за нарушение карантина.

Также в Киеве коронавирусом за сутки заболели четверо детей и еще один медик. Всего 279 инфицированных.

Больше новостей о: Виталий Кличко Спортплощадка Спортсмены карантин в Украине

В Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 45 человек
По всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек. Данные на 7 апреля
Новости
Власти не могут сказать, кто и сколько платит за регулярные поставки из-за рубежа медгруза 13:07
Полиция Фото: Украинская правда
В Киеве составили почти 600 админпротоколов за нарушение карантина и открыли 13:06
В Южной Корее верующие из-за карантина проводят богослужение на парковке в собственных автомобилях 13:05
Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн 13:00
В Киеве на двухнедельной обсервации находятся 207 человек 12:58
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
Чумак заявил, что результаты переаттестации прокуроров были уничтожены законно 10:17
больше новостей
Гривна продолжает расти в цене. Официальный курс валют на вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok