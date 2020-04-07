В Киеве возле Кабмина пьяный водитель протаранил три автомобиля

В то время как Зеленский заявил, что из-за карантина в Украине на 2 трети снизилось количество ДТП, в Киеве по улице Грушевского случилось крупное ДТП с участием четырех авто. Водитель Volkswagen протаранил три припаркованных авто. Об этом сообщает Патрульная полиция столицы.

Патрульные обратили внимание на состояние водителя и предложили пройти алкотест, однако мужчина отказался. Позже, при составлении админпротокола, оказалось что у водителя нет ни удостоверения соответствующей категории, ни страхового полиса. Поведение мужчины говорило об алкогольном опьянении. Детали происшествия уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 7 человек госпитализированы в четверг, 13 февраля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 50 км автодороги Н-24 "Благовещенское – Николаев" в Николаевской области.

Ранее в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя такси, Нарушитель объяснил полиции, что гонялся по городу за "гномами", которые якобы украли у него глиняные кувшины.