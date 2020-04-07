Через коронавірус вибори президента в Польщі можуть провести поштою

За прогнозами влади, пік епідемії коронавірусу в Польщі очікується в травні-червні. У зв'язку з цим правляча партія Польщі "Закон і справедливість" висунула ідею провести вибори президента поштою. Про це передає DW.

Наголошується, що законопроект підтримали велика частина парламентаріїв, у понеділок, 6 квітня. У той же час, опозиціонери виступили проти такої иницианитивы. Так, представник "Громадянської коаліції" Борис Будка заявив, що пошта не зможе доставити бюлетені усім 30 млн виборців вчасно, оскільки багато співробітники перебувають на лікарняному.

Також було запропоновано пренести вибори президента на 2 роки вперед через пандемію, внести зміни до конституції і продовжити термін повноважень чинного президента з умовою, що той більше не буде висувати свою кандидатуру.

Нинішній глава держави, Анджей Дуда, виступає кандидатом від правлячої партії і лідирує в опитуваннях громадської думки. Дуда займає пост президента Польщі з 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше чинний президент Польщі Анджей Дуда скасував свій візит в Україну через коронавірус.