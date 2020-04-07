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07 квітня 2020, вівторок, 09:09 7 Інфографіка
Суспільство 2020-04-07T09:10:22+03:00
Українські Новини
Сьогодні другий день "Всеукраїнської школи онлайн". Де дивитися

Сьогодні другий день "Всеукраїнської школи онлайн". Де дивитися

Валерия Драгомирова
Уроки, школярі, Всеукраїнська школа онлайн
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Кожен день з понеділка по п'ятницю учні можуть підтягувати шкільну програму онлайн з проектом "Всеукраїнська школа онлайн", який запустили 6 квітня. Уроки для учнів 5-11 класів будуть показувати до кінця карантину. Початок занять о 10:00.

Уроки можна подивитися на YouTube Міністерства освіти і науки. За кожним класом також закріплений телеканал або медіаресурс, який в будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості подивитися їх в Інтернеті.


Уроки будуть транслювати з таких предметів:

▪ українська мова
▪ українська література
▪ історія України
▪ всесвітня історія
▪ англійська мова
▪ фізика
▪ алгебра
▪ геометрія
▪ географія
▪ хімія
▪ біологія

За класами закріплені такі телеканали:

  • 5 клас - Плюс-Плюс і 112 Україна.
  • 6 клас - ZOOM і NewsOne.
  • 7 клас - ZIK.
  • 8 клас - Індиго та УНІАН.
  • 9 клас - РАДА і UA: Культура.
  • 10 клас - UA: Перший.
  • 11 клас - М1.

Розклад занять



Як повідомляли Українські Новини, Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.

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