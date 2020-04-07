Сьогодні другий день "Всеукраїнської школи онлайн". Де дивитися

Кожен день з понеділка по п'ятницю учні можуть підтягувати шкільну програму онлайн з проектом "Всеукраїнська школа онлайн", який запустили 6 квітня. Уроки для учнів 5-11 класів будуть показувати до кінця карантину. Початок занять о 10:00.

Уроки можна подивитися на YouTube Міністерства освіти і науки. За кожним класом також закріплений телеканал або медіаресурс, який в будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості подивитися їх в Інтернеті.



Уроки будуть транслювати з таких предметів:



▪ українська мова

▪ українська література

▪ історія України

▪ всесвітня історія

▪ англійська мова

▪ фізика

▪ алгебра

▪ геометрія

▪ географія

▪ хімія

▪ біологія

За класами закріплені такі телеканали:

5 клас - Плюс-Плюс і 112 Україна.

6 клас - ZOOM і NewsOne.

7 клас - ZIK.

8 клас - Індиго та УНІАН.

9 клас - РАДА і UA: Культура.

10 клас - UA: Перший.

11 клас - М1.

Розклад занять







Як повідомляли Українські Новини, Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.