Сьогодні другий день "Всеукраїнської школи онлайн". Де дивитися

Кожен день з понеділка по п'ятницю учні можуть підтягувати шкільну програму онлайн з проектом "Всеукраїнська школа онлайн", який запустили 6 квітня. Уроки для учнів 5-11 класів будуть показувати до кінця карантину. Початок занять о 10:00. Уроки можна подивитися на YouTube Міністерства освіти і науки. За кожним класом також закріплений телеканал або медіаресурс, який в будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості подивитися їх в Інтернеті.Уроки будуть транслювати з таких предметів:▪ українська мова▪ українська література▪ історія України▪ всесвітня історія▪ англійська мова▪ фізика▪ алгебра▪ геометрія▪ географія▪ хімія▪ біологія За класами закріплені такі телеканали: 5 клас - Плюс-Плюс і 112 Україна. 6 клас - ZOOM і NewsOne. 7 клас - ZIK. 8 клас - Індиго та УНІАН. 9 клас - РАДА і UA: Культура. 10 клас - UA: Перший. 11 клас - М1. Розклад занятьЯк повідомляли Українські Новини, Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.