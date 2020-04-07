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  • МИД Украины заявил, что ожидает немедленного ответа от Ирана за слова о сбитом самолете МАУ
07 апреля 2020, вторник, 08:45 932
Политика 2020-04-07T08:45:51+03:00
Українські Новини
МИД Украины заявил, что ожидает немедленного ответа от Ирана за слова о сбитом самолете МАУ

МИД Украины заявил, что ожидает немедленного ответа от Ирана за слова о сбитом самолете МАУ

Ольга Фандорина
Иран, МАУ, Вадим Пристайко , Крушение самолета МАУ в Паранде
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив самолет МАУ в январе. Об этом 6 апреля написал в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

 "Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", − подчеркнул вице-премьер.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве попрощались с погибшими при крушении самолета МАУ пилотами.

Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ.

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

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