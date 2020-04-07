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07 апреля 2020, вторник, 08:07 368
Силовые структуры 2020-04-07T08:07:22+03:00
Українські Новини
За первые сутки "ужесточенного" карантина полиция поймала почти 200 нарушителей

За первые сутки "ужесточенного" карантина полиция поймала почти 200 нарушителей

Ольга Фандорина
Задержание, Карантин, Ужесточение карантина, Нарушители карантина
Коронавирус. Фото: Нацгвардия
Коронавирус. Фото: Нацгвардия

За первые сутки ужесточенного карантина полиция составила 192 протокола за нарушения правил, введенных Кабинетом министров. Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

Правонарушения касались посещения парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции.

Контролируют соблюдение карантина около 22 тысячи сотрудников полиции и Нацгвардии.

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве.

"Так, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, нарушителям грозит штраф от 17000 до 34000 гривень.

Еще правоохранитель сообщил, что граждане активно сообщают в полицию о нарушителях карантина. Поступило более 1200 сообщений. С начала карантинных мероприятий - более 26 000.

Что касается карантина в церквях, полиция будет следить, чтобы верующие не нарушали правила о нахождения в одном месте до 10 человек и придерживались при этом безопасной дистанции.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах, а юрист разъяснил, какие места считаются общественными.

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

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