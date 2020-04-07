За первые сутки "ужесточенного" карантина полиция поймала почти 200 нарушителей

За первые сутки ужесточенного карантина полиция составила 192 протокола за нарушения правил, введенных Кабинетом министров. Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

Правонарушения касались посещения парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции.

Контролируют соблюдение карантина около 22 тысячи сотрудников полиции и Нацгвардии.

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве.

"Так, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, нарушителям грозит штраф от 17000 до 34000 гривень.

Еще правоохранитель сообщил, что граждане активно сообщают в полицию о нарушителях карантина. Поступило более 1200 сообщений. С начала карантинных мероприятий - более 26 000.

Что касается карантина в церквях, полиция будет следить, чтобы верующие не нарушали правила о нахождения в одном месте до 10 человек и придерживались при этом безопасной дистанции.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах, а юрист разъяснил, какие места считаются общественными.

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.