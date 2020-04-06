У Львов — конфликты на работе, а у Весов будет хороший день — гороскоп от Павла Глобы на 7 апреля

После активного понедельника многих знаков зодиака ждет спокойный день. Для кого-то вторник обещает новые возможности, а кому-то удастся провести теплый вечер в компании семьи и друзей. День также благоприятный для любого рода начинаний. А подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака на вторник, 7 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

Во вторник Овны смогут многого достичь, если будут себя активно проявлять. У предствителей этого знака все получится, главное – не поддаваться своим слабостям.

Телец

Звезды советуют Тельцам заняться собой, своим здоровьем. Собирайте силы на будущее, чтобы всех удивить. В эти сутки представителям этого знака стоит чуточку перевести дух.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам избегать интриг, пустых разговоров, которые будут происходить вокруг них. Представителям этого знака следует показать другим, что их интересуют гораздо более важные вещи.

Рак

Ракам во вторник придется выступать в роли лидера. К своим делам представители этого знака приобщат коллег и друзей. Звезды рекомендуют не понижать планку.

Лев

У Львов в этот день возможны обострения отношений с коллегами. Но звезды советуют не спешить идти на крайние меры. Постарайтесь перевести тему и сосредоточиться на других вопросах.

Дева

Звезды советуют Девам не обещать то, что они не смогут выполнить. Не переоценивайте свои силы и не беритесь за большое количество дел в этот день.

Весы

У Весов день будет успешным. У них будет много сил и уверенности в себе. Звезды уверяют, что пора реализовывать стратегические планы.

Скорпион

У Скорпионов есть все шансы улучшить свое материальное положение в этот день. Звезды советуют обратить внимание на удаленную работу, которая связана с недвижимостью и страхованием.

Стрелец

Стрельцам во вторник понадобится поддержка родных. Это хорошее время для нахождения компромиссов, улаживания конфликтов.

Козерог

Звезды советуют Козерогам постараться не перегружать себя в этот день. Поверьте, это никто не оценит, вы только себе сделаете хуже. Дома на первый план выйдут любовь и дети.

Водолей

Во вторник у Водолеев отличный шанс достичь поставленных целей и реализовать свои амбиции. Звезды советуют провести вечер за разговорами с родными и рассказать им больше о своих планах на будущее.

Рыбы

Грусть и меланхолия могут неожиданно охватить Рыб. Звезды советуют постараться удержать себя от бросания в крайности. Берегите здоровье и воздержитесь от походов в супермаркеты или магазины.

Как сообщали Українські Новини, 7 апреля в Украине ожидается апрельская жара.

Ранее сообщалось о том, чем можно заняться на карантине.