Овнов ждет радостное известие, а у Львов возможны проблемы со здоровьем — гороскоп от Павла Глобы на 6 апреля

Понедельник не принесет особых перемен для многих знаков зодиака. Атмосфера этого дня будет мало отличаться от той, которая была в воскресенье. Некоторым знакам зодиака звезды советуют провести день в семейном круге. Также у кого-то возможны проблемы со здоровьем. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в понедельник, 6 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

В этот день Овнов ждет неожиданное радостное известие. Везение в понедельник на их стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас у представителей этого знака благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Телец

В этот день звезды советуют Тельцам быть честным с собой и проанализировать свои действия и мысли. Полезной будет прогулка на свежем воздухе и общение с природой. Однако обходите скопление людей и придерживайтесь соответствующей дистанции.

Близнецы

В понедельник звезды советуют Близнецам отказаться от поступков с двойным смыслом и быть честными с собой, в противном случае представители этого знака рискуют даже за небольшую ложь. Проявляйте внимание к родным людям и ваше отношение воздастся сторицей.

Рак

Сейчас у Раков удачное время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня. Если представителей этого знака будут тревожить плохие мысли, то поможет справиться с этим успокаивающая музыка и позитивные эмоции

Лев

Звезды советуют Львам беречь горло и связки, ведь у них в этот день есть шанс подхватить вирусное заболевание. Постарайтесь не выходить на улицу. Если почувствуете, что самочувствие ухудшается – обязательно вызовите домой скорую.

Дева

В этот день звезды советуют сосредоточиться на том, что действительно важно для них. Откажитесь от дел, которыми займетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение относительно других оставьте в прошлом.

Весы

Будьте щедрыми и искренними в отношении своих родных людей в этот день. Вечер желательно провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой еды Весам лучше отказаться.

Скорпион

У Скорпионов благоприятное время для взвешенных действий и неторопливых решений. Звезды советуют отказаться от мыслей о любовных делах и заняться заботой о себе. Также полезно подумать над тем, как сделать свою жизнь более осознанной.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют внимательнее прислушиваться к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не рекомендованы (особенно, если плохо чувствуете себя), однако легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Козерог

Понедельник лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Звезды советуют Козерогам начинать новые дела только в случае, если для их выполнения не требуется много времени.

Водолей

Звезды советуют Водолеям навести порядок в голове и проанализировать, где они кидаются в иллюзии. Возможно самое время начать медитировать. В этот день противопоказан алкоголь и споры с близким человеком.

Рыбы

Настоящую радость Рыбам в понедельник принесет чувство самодисциплины. Их окрылит счастье в момент, когда они смогут противостоять искушению, а не слепо поддаваться ему.

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