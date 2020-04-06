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06 апреля 2020, понедельник, 21:18 1169
Медицина 2020-04-06T21:25:07+03:00
Українські Новини
В Коломые в лифте больнице умер пациент с подозрением на коронавирус

В Коломые в лифте больнице умер пациент с подозрением на коронавирус

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, коронавирус в Ивано-Франковске, коронавирус в Коломые
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Сегодня, 6 апреля, в больничном лифте Коломыйской центральной районной больницы умер мужчина, у которого предварительно подтвердили коронавирус, от которого в Украине за стуки умерли 6 человек. Пациент имел проблемы с сердцем и умер во время дороги в реанимацию.

Об этом генеральный директор больницы Андрей Кошкин рассказал в эфире НТК, пишет "24 канал".

Из-за ухудшения состояния, мужчину перевели из инфекционной больницы. Но он умер в больничном лифте так и не доехав до реанимационного отделения.

"Мы сейчас с этой ситуацией разбираемся. Но, насколько мне известно, этот больной был в инфекционной больнице, кислородно-нуждающийся. Но имел тяжелую сопутствующую патологию со стороны сердца", – рассказал Кошкин.

Кошкин также рассказал, что мужчине провели два экспресс-теста на коронавирус. Первый делали раньше и он был отрицательный, а сегодня сделали второй, который показал положительный результат.

По его словам, медики успели сделать мазок на ПЦР-тест и отправили его для дальнейшего исследования.

Отметим, что по состоянию на вечер 6 апреля, в Ивано-Франковской области зафиксировали 141 случай заражения и 7 летальных случаев.

Тем временем, в Минздраве напиминают, что нужно делать в случае подозрения на коронавирус. 

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Как сообщали Українські Новини, в киевской больнице №9 подтвердили первую в столице смерть от коронавируса.

Тем временем, в мире коронавирусом заразилось более 1,2 млн человек.

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