В Коломые в лифте больнице умер пациент с подозрением на коронавирус

Сегодня, 6 апреля, в больничном лифте Коломыйской центральной районной больницы умер мужчина, у которого предварительно подтвердили коронавирус, от которого в Украине за стуки умерли 6 человек. Пациент имел проблемы с сердцем и умер во время дороги в реанимацию.

Об этом генеральный директор больницы Андрей Кошкин рассказал в эфире НТК, пишет "24 канал".

Из-за ухудшения состояния, мужчину перевели из инфекционной больницы. Но он умер в больничном лифте так и не доехав до реанимационного отделения.

"Мы сейчас с этой ситуацией разбираемся. Но, насколько мне известно, этот больной был в инфекционной больнице, кислородно-нуждающийся. Но имел тяжелую сопутствующую патологию со стороны сердца", – рассказал Кошкин.

Кошкин также рассказал, что мужчине провели два экспресс-теста на коронавирус. Первый делали раньше и он был отрицательный, а сегодня сделали второй, который показал положительный результат.

По его словам, медики успели сделать мазок на ПЦР-тест и отправили его для дальнейшего исследования.

Отметим, что по состоянию на вечер 6 апреля, в Ивано-Франковской области зафиксировали 141 случай заражения и 7 летальных случаев.

Тем временем, в Минздраве напиминают, что нужно делать в случае подозрения на коронавирус.

Алгоритм действий при подозрении на коронавирус

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Тем временем, в мире коронавирусом заразилось более 1,2 млн человек.