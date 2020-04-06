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06 апреля 2020, понедельник, 19:47 1084
Силовые структуры 2020-04-06T20:16:44+03:00
Українські Новини
Нацполиция не будет усиливать охрану церквей в связи с празднованием Благовещения

Нацполиция не будет усиливать охрану церквей в связи с празднованием Благовещения

Елена Новикова
Пасха, Церковь, Карантин, Благовещение, Нацполиция, карантин в Украине
Благовещение. Фото: pixabay.com
Благовещение. Фото: pixabay.com

Национальная полиция не будет усиливать охрану возле храмов в связи с празднованием Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля. Об этом Українським Новинам сообщили в Нацполиции.

"Как такого усиленного варианта несения службы возле храмов не будет, но полиция и так работает в усиленном режиме из-за карантина", - сказали в ведомстве.

В Нацполиции рассказали, что никто не будет закреплять полицейских за церквями для отслеживания ситуации на Благовещение.

При этом, полиция продолжит работать в усиленном режиме как на Благовещение, так и на Пасху.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская православная церковь Московского патриархата считает приемлемым вариантом в условиях карантина проводить богослужения на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля на территории церковных дворов с учетом безопасного расстояния, которое должны соблюдать прихожане.

Украинская греко-католической церковь (УГКЦ) призывает своих прихожан на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля молится онлайн.

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