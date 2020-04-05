Большой мир японского аниме: семь лучших лент, рекомендуемых к просмотру

Кинематограф - необъятная сфера, где можно увидеть абсолютно разные жанры, формат и оранжеровку фильмов и сериалов. Мир аниме самодостаточен и также пользуется популярностью среди разного контингента людей. О семи самых популярных японских анимациях рассказали в Украинской правде. Прежде всего, в мире аниме есть определенные устоявшиеся правила: части выпуска мультфильма предшествует создание манги (комикс) в правилах прописан вид героев с европеоидным лицом, а также частота кадров - до 12-ти, в отличие от американской анимации, где в секунде изображено 24 кадра; вместо того, чтобы сосредотачиваться на форме - прорисовке деталей и "копировании" жизни, японские создатели сосредотачиваются на содержании - на истории, отчасти сложной и рассчитаной не на детей, а на подростков и взрослых. полнометражных мультфильмов в аниме много, но они не массовые - только в 2006 году японская киноакадемия официально ввела премию за "лучший полнометражный анимационный фильм". "Мой сосед Тоторо" Режиссер Хаяо Миядзаки, 1988 Персонаж Тоторо теперь известен не только как логотип Studio Ghibli, а просто как смешная игрушка по всему миру. В мультике Миядзаки он представил духом леса, огромным бело-серым волосатым непонятным существом, но положительно настроенным к детям. Его семейка маленьких тоторенят и котобус - кот, становится автобусом - это "команда" безумно милых и забавных лесных духов, которых замечают двое девочек. Вместе с папой они переехали в старого дома в провинции, чтобы быть ближе к больнице, где находится их мама. Аниме "Мой сосед Тоторро" "Могила светлячков" Режиссер Исао Такахата, 1988 "Могила светлячков" это мультфильм о Второй мировой и двух детях, 8 и 5 лет, которые пытаются выжить, убегая от бомбардировок и пожаров. Именно в таких страшных обстоятельствах проявляются искренние человеческие качества, когда люди берут на себя ответственность и являются преданными. Аниме "Могила светлячков" "Паприка" Режиссер Кон Сатоси, 2006 Через 7 лет после "Матрицы" братьев Вачовски и за 4 года до "Начала" Кристофера Нолана японский сновидец Кон Сатоси создал проект о сочетании реальности со снами в виде анимационного фильма. Сон во сне, переход снов в реальность и пребывание в одной реальности личности и ее персонажа - все это он вложил в технотриллер, где похищают устройство для работы с человеческими снами, саботируют его дальнейшее изучение и подбрасывают противникам чужие сны, тем самым сводя их с ума . Аниме "Паприка" "Железобетон" Режиссер Майкл Ариас, 2006 В основе - манга под названием "Черный и белый", по именам малолетних сирот-бездомных, живущих на улицах, зарабатывают себе на жизнь мелкими кражами, мечтают о яблоки на деревьях, ночами тоскуют, а днем исправляют случайных прохожих, говоря, что на самом деле Вавилон построил Навуходоносар II, а не Хаммурапи. В этой уголовно-романтической, драматично психологической картине дружба двух мальчиков-подростков - очень тонкая и щемящая человеческая история. Аниме "Железобетон" "Поньо на утесе" Режиссер Хаяо Миядзаки, 2008 История 5-летнего мальчика Соске (созданного Миядзаки из своего сына) переплетается с историей рыбки Поньо, которая влюбилась в мальчика, и сбежала от своего отца-волшебника, и несмотря на его ненависть к людям, загрязнителей моря, стала человеческой девочкой, чтобы быть с мальчиком. Это все происходит во время шторма, когда небольшой остров оказывается полностью залит водой, а люди прячутся куда могут, наконец, пересаживаясь на катера и корабли. Аниме "Поньо на утесе" "Ученик чудовища" Режиссер Мамору Хосода, 2016 Мальчик, убегая от родственников, которые хотят взять его к себе после смерти матери, попадает в мир чудовищ и становится учеником строптивого и грубого, но сильного и смешного Ведмежута. 8 лет он у него учится и ссорится с ним, не забывая, как, еще 9-летним, услышал, что человеку опасно быть в мире чудовищ, потому что в ней может проснуться тьма. Аниме "Ученик чудовища" "Дитя погоды" Режиссер Макото Синкай, 2019 В огромном и дорогом Токио новоприбывший парень находит работу в "желтой" газетке. И во время одного из заданий - найти "жареную" новость - знакомится с девушкой, способной силой молитвы, менять погоду. Вскоре, они вместе делают небольшой бизнес, и на заказ проясняют вечно мрачный город на чью-то свадьбу или прекращают дождь для возможности сыграть на стадионе игру. Это аниме больше похоже на фильм, настолько оно многоплановое и серьезное. Синкай, который делал его с командой 2,5 года, увязает в детали и выходит за пределы здравого смысла в романтичности, но в целом это не является абсурдом, образуя концепт японской души. Аниме "Дитя погоды" Ранее мы рассказали о подборке интересных детективов на карантин. Также сообщалось о пяти интересных фильмов, которые помогут не заскучать на время карантина.