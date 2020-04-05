Большой мир японского аниме: семь лучших лент, рекомендуемых к просмотру

Кинематограф - необъятная сфера, где можно увидеть абсолютно разные жанры, формат и оранжеровку фильмов и сериалов. Мир аниме самодостаточен и также пользуется популярностью среди разного контингента людей. О семи самых популярных японских анимациях рассказали в Украинской правде.

Прежде всего, в мире аниме есть определенные устоявшиеся правила:

части выпуска мультфильма предшествует создание манги (комикс)

в правилах прописан вид героев с европеоидным лицом, а также частота кадров - до 12-ти, в отличие от американской анимации, где в секунде изображено 24 кадра;

вместо того, чтобы сосредотачиваться на форме - прорисовке деталей и "копировании" жизни, японские создатели сосредотачиваются на содержании - на истории, отчасти сложной и рассчитаной не на детей, а на подростков и взрослых.

полнометражных мультфильмов в аниме много, но они не массовые - только в 2006 году японская киноакадемия официально ввела премию за "лучший полнометражный анимационный фильм".

"Мой сосед Тоторо"

Режиссер Хаяо Миядзаки, 1988

Персонаж Тоторо теперь известен не только как логотип Studio Ghibli, а просто как смешная игрушка по всему миру. В мультике Миядзаки он представил духом леса, огромным бело-серым волосатым непонятным существом, но положительно настроенным к детям. Его семейка маленьких тоторенят и котобус - кот, становится автобусом - это "команда" безумно милых и забавных лесных духов, которых замечают двое девочек. Вместе с папой они переехали в старого дома в провинции, чтобы быть ближе к больнице, где находится их мама.

Аниме "Мой сосед Тоторро"

"Могила светлячков"

Режиссер Исао Такахата, 1988

"Могила светлячков" это мультфильм о Второй мировой и двух детях, 8 и 5 лет, которые пытаются выжить, убегая от бомбардировок и пожаров. Именно в таких страшных обстоятельствах проявляются искренние человеческие качества, когда люди берут на себя ответственность и являются преданными.

Аниме "Могила светлячков"

"Паприка"

Режиссер Кон Сатоси, 2006

Через 7 лет после "Матрицы" братьев Вачовски и за 4 года до "Начала" Кристофера Нолана японский сновидец Кон Сатоси создал проект о сочетании реальности со снами в виде анимационного фильма. Сон во сне, переход снов в реальность и пребывание в одной реальности личности и ее персонажа - все это он вложил в технотриллер, где похищают устройство для работы с человеческими снами, саботируют его дальнейшее изучение и подбрасывают противникам чужие сны, тем самым сводя их с ума .

Аниме "Паприка"

"Железобетон"

Режиссер Майкл Ариас, 2006

В основе - манга под названием "Черный и белый", по именам малолетних сирот-бездомных, живущих на улицах, зарабатывают себе на жизнь мелкими кражами, мечтают о яблоки на деревьях, ночами тоскуют, а днем ​​исправляют случайных прохожих, говоря, что на самом деле Вавилон построил Навуходоносар II, а не Хаммурапи. В этой уголовно-романтической, драматично психологической картине дружба двух мальчиков-подростков - очень тонкая и щемящая человеческая история.

Аниме "Железобетон"

"Поньо на утесе"

Режиссер Хаяо Миядзаки, 2008

История 5-летнего мальчика Соске (созданного Миядзаки из своего сына) переплетается с историей рыбки Поньо, которая влюбилась в мальчика, и сбежала от своего отца-волшебника, и несмотря на его ненависть к людям, загрязнителей моря, стала человеческой девочкой, чтобы быть с мальчиком. Это все происходит во время шторма, когда небольшой остров оказывается полностью залит водой, а люди прячутся куда могут, наконец, пересаживаясь на катера и корабли.

Аниме "Поньо на утесе"

"Ученик чудовища"

Режиссер Мамору Хосода, 2016

Мальчик, убегая от родственников, которые хотят взять его к себе после смерти матери, попадает в мир чудовищ и становится учеником строптивого и грубого, но сильного и смешного Ведмежута.

8 лет он у него учится и ссорится с ним, не забывая, как, еще 9-летним, услышал, что человеку опасно быть в мире чудовищ, потому что в ней может проснуться тьма.

Аниме "Ученик чудовища"

"Дитя погоды"

Режиссер Макото Синкай, 2019

В огромном и дорогом Токио новоприбывший парень находит работу в "желтой" газетке. И во время одного из заданий - найти "жареную" новость - знакомится с девушкой, способной силой молитвы, менять погоду. Вскоре, они вместе делают небольшой бизнес, и на заказ проясняют вечно мрачный город на чью-то свадьбу или прекращают дождь для возможности сыграть на стадионе игру.

Это аниме больше похоже на фильм, настолько оно многоплановое и серьезное. Синкай, который делал его с командой 2,5 года, увязает в детали и выходит за пределы здравого смысла в романтичности, но в целом это не является абсурдом, образуя концепт японской души.

Аниме "Дитя погоды"

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