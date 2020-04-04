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04 апреля 2020, суббота, 07:30 71
Lifestyle 2020-04-04T07:30:01+03:00
Українські Новини
Как приготовить колбасу в домашних условиях. Вкусный рецепт

Как приготовить колбасу в домашних условиях. Вкусный рецепт

Валерия Драгомирова
Пасха, Колбаса, Пасха-2020, Домашняя колбаса
Домашняя колбаса. Фото: pinterest
Домашняя колбаса. Фото: pinterest

Домашняя колбаса намного вкуснее и полезнее магазинной, а времени на ее приготовление требуется совсем немного. Такую колбасу можно приготовить на любой праздник, в том числе и на Пасху, которую отмечают 19 апреля. Рецептом вкусной домашней колбасы деляться Українські Новини. 


Ингредиенты для фарша

  • Мясо свинины (свежее, мякоть) – 1 кг.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Куриное яйцо, сырое – 1 шт.
  • Чеснок – 5-7 зубчиков.
  • Душистый перец добавлять в зависимости от предпочтений.


Подготовка черевы

  1. Сколько ее понадобится зависит от количества фарша. Чтобы начинить метр свиной черевы стандартного диаметра 30-32 мм, потребуется примерно 450 гр фарша.

  2. Череву тщательно промыть снаружи и изнутри в теплой проточной воде.

  3. Засыпать солью, оставить на пять-шесть часов.

  4. Смыть соль. Почистить ножом (осторожно, чтобы не повредить) с внешней и изнаночной стороны до полупрозрачности.

  5. Промыть перед применением.

Приготовление

  1. Свинину порезать на очень мелкие кусочки, добавляя нужные ингредиенты. Чеснок можно измельчить чеснокодавкой. Хорошо перемешать и отставить "отдыхать" на час-два в прохладном месте.

  2. Далее очень ответственный этап – набивание черевы фаршем. Хорошо, если есть мясорубка со специальной насадкой. Если нет – нужно взять обычную пластиковую бутылку, отрезать примерно ее половину. Донная часть не нужна. Верхнюю часть вставить в череву как воронку (горлышком) и набивать фарш.

  3. Набивать нужно не плотно, а то лопнут. Колбаски делаем не очень длинными примерно 70-80 см. С концов важно их крепко завязать (обычной ниткой), также не очень туго – чтобы не повредить оболочку.

  4. Потом нужно свернуть каждую колбасу "улиткой". Проколоть в нескольких местах иголкой. Сложить в кастрюлю (можно в несколько слоев). Залить горячей водой, варить на медленном огне примерно десять минут. Затем колбасные круги осторожно вынуть, выложить на блюдо и дать им остыть.

  5. После этого они готовы к запеканию. Запекание в духовке при температуре 200 °С займет 40-45 минут. В зависимости от предпочтений, можно колбасу готовить на сковороде или при помощи гриля.



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