Как приготовить колбасу в домашних условиях. Вкусный рецепт

Домашняя колбаса намного вкуснее и полезнее магазинной, а времени на ее приготовление требуется совсем немного. Такую колбасу можно приготовить на любой праздник, в том числе и на Пасху, которую отмечают 19 апреля. Рецептом вкусной домашней колбасы деляться Українські Новини. Ингредиенты для фарша Мясо свинины (свежее, мякоть) – 1 кг. Соль – 1 ст.л. Сахар – 1 ч.л. Крахмал – 1 ст.л. Куриное яйцо, сырое – 1 шт. Чеснок – 5-7 зубчиков. Душистый перец добавлять в зависимости от предпочтений. Подготовка черевы Сколько ее понадобится зависит от количества фарша. Чтобы начинить метр свиной черевы стандартного диаметра 30-32 мм, потребуется примерно 450 гр фарша. Череву тщательно промыть снаружи и изнутри в теплой проточной воде. Засыпать солью, оставить на пять-шесть часов. Смыть соль. Почистить ножом (осторожно, чтобы не повредить) с внешней и изнаночной стороны до полупрозрачности. Промыть перед применением. Приготовление Свинину порезать на очень мелкие кусочки, добавляя нужные ингредиенты. Чеснок можно измельчить чеснокодавкой. Хорошо перемешать и отставить "отдыхать" на час-два в прохладном месте. Далее очень ответственный этап – набивание черевы фаршем. Хорошо, если есть мясорубка со специальной насадкой. Если нет – нужно взять обычную пластиковую бутылку, отрезать примерно ее половину. Донная часть не нужна. Верхнюю часть вставить в череву как воронку (горлышком) и набивать фарш. Набивать нужно не плотно, а то лопнут. Колбаски делаем не очень длинными примерно 70-80 см. С концов важно их крепко завязать (обычной ниткой), также не очень туго – чтобы не повредить оболочку. Потом нужно свернуть каждую колбасу "улиткой". Проколоть в нескольких местах иголкой. Сложить в кастрюлю (можно в несколько слоев). Залить горячей водой, варить на медленном огне примерно десять минут. Затем колбасные круги осторожно вынуть, выложить на блюдо и дать им остыть. После этого они готовы к запеканию. Запекание в духовке при температуре 200 °С займет 40-45 минут. В зависимости от предпочтений, можно колбасу готовить на сковороде или при помощи гриля. Ранее Українські Новини писали о рецепте диетической творожной пасхи, а также рецепт соленого кулича с оливками и ароматными травами.