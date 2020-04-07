В ПФ рассказали, как будут проводить выплаты "карантинных" выплат пенсионерам

Пенсионерам автоматически перечислят дополнительную тысячу гривен из-за карантина в связи с коронавирусом. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном Пенсионным фондом в Facebook.

Так, сообщается, что выплаты материальной помощи начнут проводить после выделения средств из государственного бюджета. Средства должны быть автоматически начислены на банковские карты пенсионеров на протяжении пяти дней.

Однако в случаях, если начисление не произойдет автоматически, пенсионеры смогут получить дополнительную выплату вместе с пенсией.

Такие выплаты получат 10 млн пенсионеров, которые получают пенсии менее 5 тысяч гривен, а также ряд других категорий граждан.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Также министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.