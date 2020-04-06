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06 апреля 2020, понедельник, 12:59 1153
Общество 2020-04-06T12:59:12+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковске умерли три пациента с подозрением на коронавирус

В Ивано-Франковске умерли три пациента с подозрением на коронавирус

Ольга Фандорина
Ивано-Франковск, Больницы, Коронавирус, Смерть от коронавируса в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Ивано-Франковске, где сразу после родов скончалась 37-летняя женщина, в воскресенье умерли трое пациентов с пневмониями. Результаты их ПЦР-тестов на COVID-19 еще ожидают. Об этом в своем видеообращении сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, в Ивано-Франковске умер 61-летний мужчина из села Криховцы. Он находился в городской клинической больницы №1, имел положительным экспресс-тест.

"Также, есть еще два смертельных случая в городской центральной клинической больнице: 76-летняя женщина, у которой параллельно с пневмонией было онкозаболевание, и 72-летняя женщина. Ожидаем результаты ПЦР-исследования, чтобы знать это была смерть от коронавируса, или от других заболеваний", - отметил Марцинкив.

Он отметил, что сейчас в городской клинической больнице №1 с пневмониями находятся 57 пациентов, из них двое подключены к системе искусственной вентиляции легких, в центральной больнице - 128 пациентов, из них шестеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

"Сегодня ни областная инфекционная больница, ни легочный диспансер не принимают наших (жителей Франковска - ред.) пациентов. Поэтому всех тяжелых больных везут в наши больницы", - отметил Марцинкив.

Как сообщали Українські Новини, родственники умершей 30 апреля украинки заявили, что  коронавирусом женщина заразилась в роддоме, поскольку никто из родных и близких с ней контактировал.

В Ивано-Франковском областном перинатальном центре умерла еще одна женщина, у которой подозревают коронавирус.

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