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06 апреля 2020, понедельник, 12:10 1003
Общество 2020-04-06T13:45:03+03:00
Українські Новини
Кличко проводит экстренный брифинг по коронавирусу: онлайн-трансляция

Кличко проводит экстренный брифинг по коронавирусу: онлайн-трансляция

Анна Рудык
Виталий Кличко, Карантин, Коронавирус, коронавирус в Киеве

Онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга состоится на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА, на Facebook-странице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

Во время онлайн-брифинга мэр предоставит ответы на вопросы СМИ и из соцсетей, а также предоставит информацию о новых случаях заражения коронавирусом в столице.

Как сообщали Українські Новини, за день Минздрав получил почти 400 подозрений на коронавирус.

Также 5 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками.  

Тем временем Украина 26-й день на карантине: в силу вступают новые ограничения.

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