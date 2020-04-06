В парках Киева продолжают гулять, несмотря на запреты Кабмина

Утром в понедельник, 6 апреля, несмотря на вступившие в силу ужесточенные правила карантина, в Киеве люди продолжают бегать и гулять по паркам. Об этом сообщает "Страна".

Утром в парке "Позняки" по-прежнему можно было встретить бегунов. Некоторые из них были в масках, но не все.

Парк "Позняки" утром 6 апреля. Фото: Страна

В парке возле метро "Минская" утром в понедельник так же можно встретить прохожих. Правда, людей немного: велосипедист, две женщины с собаками, мама с коляской и несколько пенсионеров. Впрочем, норму об обязательном ношении маски в общественном месте соблюдают далеко не все.

Парк возле м. Минская. Фото: Страна

Тем временем на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Также в армии зафиксирован новый случай коронавируса.

Новые правила карантина: можно ли выходить на улицу с детьми.