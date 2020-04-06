У Кличко потратили 65 млн на камеры Hikvision для измерения температуры с распознаванием лиц

В то время как количество вакансий стремительно уменьшается, КП "Информатика" КГГА 2 апреля заключило соглашение с ООО "Интевро" о закупке систем дистанционного измерения температуры тела на 64,95 млн грн. Об этом говорится в системе Prozorro, передают "Наші гроші".

Коммунальщики заказали 400 специализированных камер термального скрининга с функцией распознавания лица Hikvision DS-2TD1217B-6/PA с лицензией на подключение к серверам HIK Central и монтажным комплектом по 150 тыс грн. Кроме того, услуги по монтажу и настйке по запуску обойдутся заказчику в 12 тыс грн. на каждую камеру.

Согласно данным В России камеры Hikvision DS-2TD1217B-6 / PA продают по 444 тыс руб., Или 156 тыс грн.

В договоре указано, что в связи с острой угрозой распространения опасных вирусных инфекций, в частности COVID-19, возникла необходимость в создании автоматизированной системы выявлением возможных потенциальных носителей вирусной инфекции, одним из основных показателей которой является повышение температуры тела.

Системы должны быть совместимы с оборудованием городского центра обработки данных. При необходимости должно быть предусмотрено использование мощностей серверного оборудования и/или имеющейся инфраструктуры комплексной системы видеонаблюдения м. Киева. Она построена именно на оборудовании Hikvision (Китай).

Столичной "Интевро" обладает и руководит Владимир Добровольский. Ранее, по данным системы "YouControl", учредителями были Александр Литвинчук и Валерий Шерстюк, а до того - Валерий Шерстюк и фирма "Зонрек Лимитед" (Кипр) немца Михаэля Бернда Шюлер.

Кипрская "Zonrek Limited" обладает российским ООО "Альфаоупен" с Алексеем Кучеруком.

Кроме того, Владимир Добровольский является основателем и директором ООО "ДР Групп".

Коммунальное предприятие "Информатика" во главе с Николаем Пыхтин является структурным подразделением Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, который сейчас возглавляет Юрий Назаров. Подробнее о последнем читайте в новости за октябрь 2018 "Окружение Назарова разыграло 400 млн на уличном видеонаблюдении в Киеве".

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля начался 26-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и ужесточил новыми ограничениями.