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06 апреля 2020, понедельник, 10:21 263
Общество 2020-04-06T10:21:27+03:00
Українські Новини
На въезде в Киев температуру водителям никто не измеряет, - СМИ

На въезде в Киев температуру водителям никто не измеряет, - СМИ

Ольга Фандорина
Карантин, ужесточение правил, карантин в Украине, Ужесточение карантина
Правоохранители на въезде. Фото: strana.ua
Правоохранители на въезде. Фото: strana.ua

Сегодня, 6 апреля, в Киеве должны были вступить в силу новые, более жесткие правила карантина. Так, например, как заявляла городская власть, всем въезжающим в столицу будут измерять температуру. Однако "Страна" сообщает, что например, на КП "Пуща-Водица" температуру водителям никто не меряет. 

Несмотря на установление новых правил въезда и выезда в Киев для граждан и транспортных средств, автомобили въезжают и выезжают из территории города без контроля температуры у водителей и пассажиров.

За 100 метров до въезда в город стоит пост Нацгвардии, официально прокомментировать ситуацию почему автомобили без прохождения контроля въезжают и выезжают из города сотрудники Национальной гвардии отказались.

Не на камеру говорят: "Если контроля нет - значит команды проверять не было".

Тем временем на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Также в армии зафиксирован новый случай коронавируса.

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