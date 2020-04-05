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  • В Киеве за сутки 31 новый случай коронавируса, 1 летальный, – Кличко
05 апреля 2020, воскресенье, 11:12 16 Инфографика
Политика 2020-04-05T11:12:29+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки 31 новый случай коронавируса, 1 летальный, – Кличко

В Киеве за сутки 31 новый случай коронавируса, 1 летальный, – Кличко

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса

В то время, как в Украине уже 1251 случай коронавируса, погибли 32 человека, в Киеве по сотоянию на 10 утра 5 апреля зафиксировано 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook.

По его словам, за минувшие сутки в Киеве заболел еще 31 человек: 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет и 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.

Один 71-летний мужчина умер.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 – лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

"Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно за границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев", - сообщил мэр Киева.

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Напомним, на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Тем временем, во всем мире от коронавирусной болезни умерло 64774 человека, вылечились - 246 893 человека по состоянию на 8 утра 5 апреля. Всего с начала вспышки COVID-19 подтвердили 1 203 099 случаев заражения.

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