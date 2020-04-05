В Украине уже 1308 случаев коронавируса. Погибли 37 человек

В то время, как Кабинет министров в пятницу, 3 апреля, принял постановление о дополнительных ограничениях в рамках карантина в Украине, по данным ЦОС, по состоянию на 22:00 воскресенья по сравнению с предыдущими сутками количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 57 до 1 308, количество умерших от заболевания - на 5 человек до 37.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По данным ЦОС (Центра общественного здоровья), по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1 308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19", - сказано в нем.

Всего в Украине зафиксированы 37 летальных случаев от коронарируса

38 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 4 апреля количество случаев коронавируса, которым в тяжелой форме болеют все больше молодые и здоровые люди, увеличилось до 1225 человек.

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.