Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели

В то время, как Наталка Диденко прогнозирует приход аномальной жары на Благовещенской неделе, в понедельник, 6 апреля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +12…+14 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +12...+17 градусов. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -2...- 7 градусов, днем +8...+13 градусов. В Моршине без осадков, температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +15...+17 градусов. В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +15...+17 градусов. В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +16...+18 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +10...+15 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +10...+15 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +9...+14 градусов. На юге страны небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +10...+15 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +11...+16 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +11...+13 градусов. Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020. Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений. Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.