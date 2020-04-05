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05 апреля 2020, воскресенье, 21:22 19 Карта
Общество 2020-04-05T21:29:31+03:00
Українські Новини
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели

Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине
Весна. Фото: personal_inspiration
Весна. Фото: personal_inspiration

В то время, как Наталка Диденко прогнозирует приход аномальной жары на Благовещенской неделе, в понедельник, 6 апреля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем ​​+12...+17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -2...- 7 градусов, днем ​​+8...+13 градусов.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем ​​+15...+17 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем ​​+15...+17 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем ​​+16...+18 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем ​​+10...+15 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем ​​+10...+15 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем ​​+9...+14 градусов.

На юге страны небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем ​​+10...+15 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем ​​+11...+16 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем ​​+11...+13 градусов.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. 

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