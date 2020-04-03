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03 апреля 2020, пятница, 08:22 14
Силовые структуры 2020-04-03T08:45:03+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики продолжают провокации с применением запрещенного оружия

На Донбассе боевики продолжают провокации с применением запрещенного оружия

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 2 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования РФ 11 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что шесть обстрелов противник осуществил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Всю свою активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Украинские защитники на каждую вражескую провокацию отвечали прицельным огнем по позициям противника, чем заставляли его каждый раз возвращаться к соблюдению режима "тишины". За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала суток российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, наши позиции вблизи Новотошковского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили троих бойцов ВСУ и понесли серьезные потери.

Также ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе, 31 марта в бою погиб военный, еще трое ранены.

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