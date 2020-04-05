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05 апреля 2020, воскресенье, 15:42 533
Общество 2020-04-05T15:43:06+03:00
Українські Новини
ГосЧС предупредило киевлян о загрязненном воздухе из-за отсутствия ветра

ГосЧС предупредило киевлян о загрязненном воздухе из-за отсутствия ветра

Ольга Фандорина
Воздух, ГосЧС, загрязнение воздуха, Смог в Киеве
Киев накрыл густой смог. Фото: Kolomiiets Dmytro
Киев накрыл густой смог. Фото: Kolomiiets Dmytro

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о высоком уровне загрязненности воздуха в Киеве из-за отсутствия ветра.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"По состоянию на 7:00 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, который характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли", - говорится в нем.

Как правило, во второй половине дня ситуация стабилизируется.

Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней.

Также в ГосЧС сообщили, что 4 апреля в 13:22 в службу поступила информация, что в Зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Тушение пожара осложнялось повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения.

По состоянию на сейчас в Чернобыльской зоне горит уже больше 100 гектаров.

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