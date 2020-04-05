У Києві можуть заборонити рух приватних авто, – Кличко

В той час, як в Києві за добу зафіксовано 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко допускає заборону руху приватного автотранспорту в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це він повідом увечері 4 квітня в ефірі телеканалу ZIK, передають Українські Новини.

"Якщо ми побачимо кратне збільшення числа інфікованих, щоб інфекційного вибуху не було, де можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей, ми однозначно будемо приймати більш жорсткі правила і може бути припинено взагалі пересування вулицями нашого міста приватним транспортом", – сказав він.

Кличко додав, що розраховує на сприятливий розвиток подій, але вважає, що необхідно передбачити всі можливі варіанти, щоб не повторювати помилок, допущених в інших країнах, зокрема в Італії, Іспанії і США.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні вже 1251 випадок коронавірусу, загинули 32 людини, у Києві станом на 10 ранку 5 квітня зафіксовано 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Київ лідирує за кількістю хворих - 245 випадків.

Тим часом, всім водіям і пасажирам при в'їзді в Київ будуть міряти температуру.