підписатися на розсилку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
05 квітня 2020, неділя, 11:50 52
Транспорт 2020-04-05T14:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві можуть заборонити рух приватних авто, – Кличко

У Києві можуть заборонити рух приватних авто, – Кличко

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Обмеження руху, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві

В той час, як в Києві за добу зафіксовано 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко допускає заборону руху приватного автотранспорту в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це він повідом увечері 4 квітня в ефірі телеканалу ZIK, передають Українські Новини.

"Якщо ми побачимо кратне збільшення числа інфікованих, щоб інфекційного вибуху не було, де можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей, ми однозначно будемо приймати більш жорсткі правила і може бути припинено взагалі пересування вулицями нашого міста приватним транспортом", – сказав він.

Кличко додав, що розраховує на сприятливий розвиток подій, але вважає, що необхідно передбачити всі можливі варіанти, щоб не повторювати помилок, допущених в інших країнах, зокрема в Італії, Іспанії і США.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні вже 1251 випадок коронавірусу, загинули 32 людини, у Києві станом на 10 ранку 5 квітня зафіксовано 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Київ лідирує за кількістю хворих - 245 випадків.

Тим часом, всім водіям і пасажирам при в'їзді в Київ будуть міряти температуру.

Більше новин про: Віталій Кличко Обмеження руху коронавірус в Україні коронавірус в Києві

У Києві за добу 31 новий випадок коронавірусу, 1 л...
В Україні вже 1251 випадок коронавірусу. Загинули ...
У Києві 25 нових випадків коронавірусу, всього 214...
На вулиці Бандери у Києві обмежать рух до 1 травня...
У Києві можуть заборонити рух приватних авто, – Кличко
У Києві за добу 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний. Дані по районах столиці
Новини
У лікарнях лікуються 624 хворих на коронавірус, в тому числі 30 дітей. Карта поширення COVID-19 13:52 Карта
У Сєвєродонецькій мерії знову провели нелегітимну сесію міськради, - секретар тервиборчкому 12:34
Перекриття доріг. Фото: dorinfo.ru
У Києві можуть заборонити рух приватних авто, – Кличко 11:50
Міністр Чернишов так і не реалізував жодного зі своїх будівельних мега-проектів, - ЗМІ 11:17
Коронавірус.
У Києві за добу 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний. Дані по районах столиці 11:12
більше новин
Що таке громадське місце під час карантину. Роз'яснення юриста 17:43
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців 15:39
Брат Єрмака за гроші шкодив найбільшому українському стівідору Тіс та українській дочці світового контейнерного гіганта MAERSK, - ЗМІ 20:17
Очільник ДПС Верланов заявив про збільшення сальдо ПДВ на 64% порівняно з 2019 роком 14:19
За день на коронавірус у світі захворіли майже 100 тис. осіб. Дані на 4 квітня 08:20
більше новин
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
Кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за тисячу 22:13
Розклад уроків для 8 класів: де і коли дивитися 08:00 Інфографіка
У Чорнобильській зоні спалахнула велика пожежа. Для гасіння задіяли авіацію 19:11
Правозахисник Захаров за введення надзвичайного стану 14:10 Думка
більше новин
В Україні вже 1251 випадок коронавірусу. Загинули 32 людини
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok