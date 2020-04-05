У лікарнях лікуються 624 хворих на коронавірус, в тому числі 30 дітей. Карта поширення COVID-19

В той час, як в Україні вже 1251 випадок коронавірусу, загинули 32 людини, 624 хворих на коронавірусну інфекцію станом на ранок неділі госпіталізовані, решта отримують амбулаторне лікування.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

За його словами, в Україні за минулу добу підтверджені 156 нових випадків коронавірусної інфекції, з яких - 12 дітей.

Госпіталізовані за минулу добу 155 осіб.

"Жоден з них не в тяжкому стані", - зазначив заступник міністра.

Лише на апаратах штучної вентиляції легень перебуває 18 осіб.

У цілому на даний момент госпіталізовано 624 особи з яких 30 дітей.

"Якщо подивитися статистику, за яку країни проходять шлях від 100 хворих до 1 000-1 200, то можна сказати наступне: Італія пройшла цей шлях за 6 днів, Іспанія – через 7 днів, США - за 8, Україна – за 9 днів", - зазначив Ляшко.

За його даними, станом на неділю одужали 25 осіб, померли від коронавіруса – 32.

Нагадаємо, Кабмін ввів нові обмеження на час карантину з-за зростаючого кількості заражених коронавірусом. Зокрема, на час карантину в Україні заборонили перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.