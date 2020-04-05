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05 апреля 2020, воскресенье, 05:28 12 Инфографика
Lifestyle 2020-04-05T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, каким знакам зодиака не следует рисковать 5 апреля

Астролог рассказал, каким знакам зодиака не следует рисковать 5 апреля

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото:pixabay
Гороскоп. Фото:pixabay

Уже совсем скоро можно будет понаблюдать за звездопадом Лирид. А подробнее как звезды расположились в воскресенье, 5 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.Чем выше показатель энергии знака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

У Овнов будет благопритный день решения финансовых вопросов. А вот в личной жизни в воскресенье лучше всего проявить осмотрительность и сдержанность в общении со второй половинкой.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов благоприятный день для творчества. Также звезды уверяют, что оскресенье сулит представителям этого знака исполнение давних желаний.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам искать нестандартные пододы для решения старых проблем. Только такой подход в этот день сможет принесет хорошие результаты. 

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков воскресенье начнется хорошо, но уже во второй половине дня представители этого знака почувствуют спад в настроении. Но звезды не советуют надолго уходить в себя, так как близкие нуждаются в общении с Раками.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов неблагоприятный день для здоровья. Не исключены травмы или растяжения. Звезды советуют избегать острых предметов и электроинструментов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам обратить внимание на здоровье. В случае недомогания немедленно обратитесь к врачу, иначе есть риск, что болезнь может принять затяжной характер. Также в воскресенье не исключены небольшие семейные неприятности.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам остерегаться завистников и недоброжелателей. В воскресенье представителям этого знака лучше всего положиться на интуицию и постараться определить для себя - кто друг, а кто враг.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам не совершать крупных покупок в этот день. Они могут оказаться ненужными и непрактичными. Также звезды советуют исключить употребление алкогольных напитков, в воскресенье он будет действовать на организм губительнее, чем обычно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день звезды советуют Стрельцам воздержаться от принятия важных решений. Иначе есть шанс совершить крупную ошибку.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В воскресенье здоровье и трудоспособность Козерогов будут на высоте, несмотря на то, что нервные нагрузки значительно увеличатся. А вот в личной жизни возможны проблемы. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

Замкнутость вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими в этот день. Возможны серьезные конфликты с близкими.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В воскресенье звезды советуют Рыбам сдержиать свои эмоции. Также представителям этого знака не следует принимать скоропалительных решений. Есть риск совершить ошибку.

Как сообщали Українські Новини, что Павел Глоба советует всем знакам зодиака на воскресенье.

Ранее сообщалось о том, что на Благовещение придет потепление.

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