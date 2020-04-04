После морозного холода ворвется летняя жара: синоптик предупредила о резких скачках погоды

Погода в Украние продолжает быть неустройчивой. На выходных опять резко похолодает, а на Благовещение придет потепление до почти летней жары.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

4-5 апреля холодный атмосферный фронт далекого северного циклона Pauline принесет в Украину очередное похолодание.

Синоптик добавила, что, к счастью, это похолодание будет кратковременным.

"Уже со вторника, как раз на Благовещение, в Украине просто повалит настоящее тепло, воздух в середине недели прогреется до + 14 + 21 градуса", - отметила она.

Синоптик добавила, что антициклональний характер погоды удержится, в Украине - никаких серьезных осадков. "Разве что 4 апреля, атмосферный фронт, о котором мы уже упоминали, приведет небольшие периодические дожди в западных областях и на Харьковщине. В воскресенье к похолоданию присоединится порывистый, до сильного, ветер", - отметила она.

В Киеве 4-5 апреля будет холодным. Ночная температура воздуха понизится до 0-2 градусов мороза, во второй половине дня потеплеет до + 10 градусов. Но сильный ветер усилит неудобные ощущения.

Понедельник будет переходным днем от холода к потеплению.

"Всю неделя, будет удобно мыть окна, убирать грязь, которую лучше видно на солнце, балкон, который теперь будет служить нам как парк," - сообщила Диденко.

Дожди в Киеве маловероятны.

В то же время, идея выключить отопление в столице на следющей неделе - своевременная. "Нам повезет, потому что решение городских властей и прогноз погоды находится в гармонии", - считает синоптик.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.