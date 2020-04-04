У Раков - финансовые проблемы, а у Рыб будет активный день — гороскоп от Павла Глобы на 5 апреля

В воскресенье у многих знаков зодиака будет хороший день. Большинство знаков зодиака проведут день активно, а некоторые смогут отдохнуть и восстановить силы, ведь они успели завершить много дел еще в субботу, потому в воскресенье можно расслабиться. О том, что ждет представителей всех знаков зодиака в воскресенье, 5 апреля, рассказал астролог Павел Глоба.

Овен

В воскресенье у Овнов будет простой, обычный и гармоничный день. Представители этого знака будут довольны своей рабочей неделей и тем, что успели сделать много полезного, поэтому звезды советуют провести день отдыхая. Это пойдет только на пользу.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется к концу дня доработать все задачи, которые они запланировали ранее. Затем звезды советуют заняться делами, которые не требуют особых интеллектуальных усилий.

Близнецы

День у Близнецов будет интересным и насыщенным, однако если они будут невнимательными и растеряными, то могут испытать разочарование и злость на себя. Но звезды советуют не ругать себя за неудачи, это всего лишь опыт.

Рак

Для Раков возможны трудности в финансовой сфере в этот день. Звезды советуют быть сберегательными и не тратить деньги на продукты, без которых можно обойтись. Также следует быть осторожнее с лекарствами, хорошо читать инструкцию по использованию, ведь могут возникнуть побочные эффекты.

Лев

У Львов не самый лучший день для развлечений и отдыха. В этот день они будут настроены слишком критически к трате времени. В воскресенье Львам будет присущ анализ своих мыслей и поступков.

Дева

Звезды советуют Девам посвятить свое время спокойным дружеским разговорам по скайпу или по телефону. Также не наведите порядок в своих делах, больше полагайтесь на логику и цифры.

Весы

В воскресенье на пути у Весов могут стать их упрямство и переоценка собственных возможностей. Не время выходить на улицу просто на прогулку, возможны плохие последствия.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам обратить внимание на дом и проблемы своих близких. Не оставайтесь в стороне, спросите родных не нужна ли им помощь.

Стрелец

В воскресенье для Стрельцов все события сложатся успешно – воспользуйтесь этим, покажите себя с лучшей стороны. Друзья будут всячески поддерживать представителей этого знака.

Козерог

В воскресенье финансовые вопросы окажутся у Козерогов на первом месте. Звезды советуют в это нелегкое время попробовать логически решить вопрос, который никак не выходит из головы.

Водолей

День предоставит Водолеям жизненные силы и закрепит их уверенность в себе. Воскресенье для представителей этого знака – день переоценки ценностей и восстановления внутреннего равновесия.

Рыбы

В этот день Рыбы будут довольны собой, ведь проведут не ленивый выходной день, а активные сутки. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут многого достичь благодаря своей целеустремленности.

Как сообщали Українські Новини, в апреле будут магнитные бури.

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