У Дев возможна ссора, а Весы могут наткнуться на мошенников — гороскоп от Павла Глобы на 4 апреля

Суббота для всех знаков зодиака будет более неоднозначной, чем была пятница. В этот день одним знакам следует следить за своими словами и не вступать в конфликты, а другие смогут позволить себе больше, чем обычно. О том, что изменится в жизни каждого знака зодиака в субботу, 4 апреля, рассказал астролог Павел Глоба.

Овен

Овны в субботу будут чувствовать полную гармонию с собой и внутренним миром. Однако у некоторых представителей знака может возникнуть апатия к любым делам. Сделать день ярче помогут спортивные нагрузки.

Телец

Творческий потенциал Тельцов сыграет им на руку, ведь в субботу у них откроется второе дыхание на свершение дел, к которым давно не доходили руки. Звезды советуют завершить день интересной книжкой.

Близнецы

Суббота обещает много новых дел, приятных переписок и разговоров с друзьями. В первой половине дня Близнецов будут ждать приятные новости от родственников. Не забудьте сказать им, что вы любите их и как вам не хватает их объятий.

Рак

В целом день не предусматривает чего-то очень особенного или тревожного для Раков. Все будет протекать в привычном для представителей этого знака русле, впрочем ближе к концу вечера у Раков может возникнуть словесная перепалка с начальником. Будьте уступчивыми и все обойдется.

Дева

Больше слушайте и меньше говорите в субботу. Не факт, что доведение их правоты сыграет Девам на руку. Конечно, если предствители этого знака хотят неприятностей, то следует отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды делать этого не рекомендуют, ведь жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в крупную ссору.

Весы

День благоприятен для тренировки силы воли и внутренней устойчивости. Астрологи рекомендуют Веам отказаться от сомнительных онлайн-покупок, чтобы не наткнуться на мошенников.

Скорпион

В этот день энергия Скорпионов будет бить ключом. Представители этого знака ворвутся в новый день с новыми силами и амбициями. Их старания будут справедливо оценены и в глазах коллег Скорпионы смогут вырасти.

Стрелец

Звезды советуют избегать пустых слов и сплетен за спиной коллег. Результат после перемытия костей будет радовать Стрельцов недолго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.

Козерог

В разговоре с другими у Козерогов будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. Умение представителей этого знака сглаживать острые углы в сложных ситуациях сегодня не будет давать желаемых результатов, поэтому споры возможны.

Водолей

Суббота подойдет для решения всех дел, которые уже застоялись заметках Водолеев. Попробуйте понемногу все выполнить и почувствуете значительное облегчение от того, что сделали то, к чему так долго не доходили руки.

Рыбы

На работе у Рыб все будет идти как по маслу. Ближе к вечеру у представителей этого знака возникнет идея приготовить блюдо, которое они никогда не делали. Запаситесь чем-то вкусненьким на десерт и хорошим сериалом. Сегодня Рыбы с удовольствием проведут на кухне довольно много времени.

Как сообщали Українські Новини, в апреле будут магнитные бури.

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