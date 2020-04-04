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04 апреля 2020, суббота, 05:28 22 Инфографика
Lifestyle 2020-04-04T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, какие сюрпризы ждут всех знаков зодиака 4 апреля

Астролог рассказал, какие сюрпризы ждут всех знаков зодиака 4 апреля

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Уже скоро все знаки зодиака ощутят на себе влияние Суперлуния. Но астрологи советуют прислушиваться к звездам каждый день, чтобы знать, какие изменения они приготовили. А подробнее о том, то ждет всех знаков зодиака в субботу, 4 апреля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии знака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

У Овнов подходящий день для развлечений и хобби. Звезды уверяют, что события субботу будут поддерживать в представителях этого знака оптимизм и позитивный настрой.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам ничего серьезного не планировать на субботу. Также представителям этого знака не следует принимать важных решений в этот день, особенно под воздействием эмоций. Есть риск совершить ошибку.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У Близнецов в субботу все будет гармонично. Звезды уверяют, что хорошее настроение и позитивные эмоции будут сопровождать представителей этого знака весь день. Но в финансовой сфере Близнецы могут наделать ошибок. Потому звезды советуют избегать дел, которые связаны с финансами.

Рак (21 июня – 22 июля)

В субботу Ракам придется сочетать спонтанность с продуманностью. В этот день во всех сфера жизни представителям этого знака потребуется подстраховка. 

Лев (23 июля – 22 августа)

Субботу звезды советуют посвятить отдыху. Звезды советуют позабыть обо всех делах и хорошенько восстановить силы. Тем более, что никаких авралов и неожиданостей у Львов в этот день не предвидется.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день звезды советуют Девам не забывать день только работой. Лучше посвятите день семье или в кругу близких друзей.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день перед Весами могут открыться новые перспективы. Звезды советуют смотреть в оба, чтобы не пропустить их.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В субботу у Скорпионов наступит благоприятное время для осуществления давних планов. Звезды будут на стороне представителей этого знака.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцов будет окружать позитивная и оптимистическая атмосфера. Представители этого знака будут полны энергии и смогут даже горы сверхнуть, если захотят.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день Козероги смело могут экспериментировать. Результаты очень сильно порадут представителей этого знака.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день ожидания представителей этого знака не будут оправданы. Потому звезды советуют Водолеям воспользоваться умением подстраиваться под любые обстоятельства.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день Рыбы будут очень эмоциональными. Но звезды уверяют, что только от представителей этого знака будет зависеть то, какими будут эти эмоции.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал об астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака.

Ранее сообщалось о том, когда в апреле будут магнитные бури.

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