Пять причин включить редис в свой рацион, – эксперты

Забота о своем здоровье должна стать приоритетом для каждого из нас, в связи эпидемией коронавируса, которая коснулась практически каждую страну. Эксперты из "Полезной программы" на телеканале "Интер" рассказали об эффективности редиса при вирусологических заболеваниях и о причинах ввести его в свой рацион.

Редис можно запекать, варить из него супы, делать салаты или добавлять в окрошку. Даже листья редиса можно использовать для приготовления изысканных блюд. Какими еще полезными свойствами обладает редис и почему его стоит включить в свой рацион во время карантина, рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Комарова.

Защищает от вирусных заболеваний и укрепляет иммунитет

"Редис ценен благодаря содержащимся в нем естественным антибиотикам – фитонцидам, защищающим дыхательную систему от вирусов и инфекций. Острый на вкус овощ избавляет организм от избытка слизи, что особенно полезно при простуде, ангине и астме. Кроме того, редис успокаивает боль в горле", - рассказала гастроэнтеролог.

Улучшает обмен веществ и пищеварение

В редисе высокое содержание клетчатки, которая помогает нормализовать функции кишечника. Этот корнеплод способствует выведению из организма токсинов и оказывает очищающее действие на пищеварительную систему, а также эффективно борется с тошнотой и расстройствами. Рекомендуемая норма употребления редиса – 200-300 граммов дважды в неделю. Детям можно давать с 2-х лет, но вводить этот продукт в рацион очень аккуратно.

3.Предотвращает авитаминоз

В редисе много витамина С, особенно в клубнях. Пучок редиса может на 50% восполнить ежедневную норму этого витамина. Также в овоще содержатся витамины группы В, витамин PP и минералы: натрий, фосфор, калий, кальций, а больше всего – железа.

Способствует похудению

Это диетический продукт, который отлично утоляет голод и нормализует обмен веществ. Редис – низкокалорийный продукт: в 100 граммах – всего 20 килокалорий. Но при этом он содержит большое количество питательных компонентов. Кроме того, редис богат клетчаткой и ценными микроэлементами, что делает его идеальной составляющей диетического питания. Однако не стоит есть этот овощ на ночь, поскольку эфирные масла, содержащиеся в нем, усиливают аппетит. Лучшее время для употребления – завтрак или обед.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Высокая концентрация калия в редисе способствует снижению артериального давления и помогает улучшить кровоток. Антоцианы, входящие в состав корнеплода, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на это, некоторым людям все же стоит отказаться от употребления редиса.

"Важно помнить, что этот корнеплод имеет ряд противопоказаний. Из-за большого количества эфирных масел в его составе редис не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желчного пузыря, поджелудочной железы и печени, а также при подагре и гастрите", –рассказала Анна Комарова.

По словам агронома Григория Иванова, выбирать редис весной нужно очень внимательно, чтобы не купить корнеплод не только без полезных веществ, но еще и с большим количеством нитратов. На что стоит обращать внимание при выборе редиса:

У здоровой и полезной редиски должна быть гладкая и ровная поверхность без трещин. При наличии черных пятнышек покупать редис не стоит: в нем уже начался процесс гниения.

Желательно покупать плоды с ботвой. При зеленой и сочной ботве можно быть уверенными, что редис свежий.

Стоит пощупать при выборе плод, убедиться, что под пальцами он не проминается. Если плод мягкий, это значит, что редиска либо перезрелая, либо уже лежавшая и вялая .

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