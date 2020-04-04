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04 апреля 2020, суббота, 07:20 80
Жизнь 2020-04-04T07:20:01+03:00
Українські Новини
Пять причин включить редис в свой рацион, – эксперты

Пять причин включить редис в свой рацион, – эксперты

Елизавета Кесельман
Продукты, Овощи, Полезные свойства, Редис

Забота о своем здоровье должна стать приоритетом для каждого из нас, в связи эпидемией коронавируса, которая коснулась практически каждую страну. Эксперты из "Полезной программы" на телеканале "Интер" рассказали об эффективности редиса при вирусологических заболеваниях и о причинах ввести его в свой рацион.

 

Редис можно запекать, варить из него супы, делать салаты или добавлять в окрошку. Даже листья редиса можно использовать для приготовления изысканных блюд. Какими еще полезными свойствами обладает редис и почему его стоит включить в свой рацион во время карантина, рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Комарова.

  1. Защищает от вирусных заболеваний и укрепляет иммунитет

 "Редис ценен благодаря содержащимся в нем естественным антибиотикам – фитонцидам, защищающим дыхательную систему от вирусов и инфекций. Острый на вкус овощ избавляет организм от избытка слизи, что особенно полезно при простуде, ангине и астме. Кроме того, редис успокаивает боль в горле", - рассказала гастроэнтеролог.

  1. Улучшает обмен веществ и пищеварение

В редисе высокое содержание клетчатки, которая помогает нормализовать функции кишечника. Этот корнеплод способствует выведению из организма токсинов и оказывает очищающее действие на пищеварительную систему, а также эффективно борется с тошнотой и расстройствами. Рекомендуемая норма употребления редиса – 200-300 граммов дважды в неделю. Детям можно давать с 2-х лет, но вводить этот продукт в рацион очень аккуратно.

3.Предотвращает авитаминоз

В редисе много витамина С, особенно в клубнях. Пучок редиса может на 50% восполнить ежедневную норму этого витамина. Также в овоще содержатся витамины группы В, витамин PP и минералы: натрий, фосфор, калий, кальций, а больше всего – железа.

  1. Способствует похудению

Это диетический продукт, который отлично утоляет голод и нормализует обмен веществ. Редис – низкокалорийный продукт: в 100 граммах – всего 20 килокалорий. Но при этом он содержит большое количество питательных компонентов. Кроме того, редис богат клетчаткой и ценными микроэлементами, что делает его идеальной составляющей диетического питания. Однако не стоит есть этот овощ на ночь, поскольку эфирные масла, содержащиеся в нем, усиливают аппетит. Лучшее время для употребления – завтрак или обед.

  1. Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Высокая концентрация калия в редисе способствует снижению артериального давления и помогает улучшить кровоток. Антоцианы, входящие в состав корнеплода, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на это, некоторым людям все же стоит отказаться от употребления редиса.

"Важно помнить, что этот корнеплод имеет ряд противопоказаний. Из-за большого количества эфирных масел в его составе редис не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желчного пузыря, поджелудочной железы и печени, а также при подагре и гастрите", –рассказала Анна Комарова.

По словам агронома Григория Иванова, выбирать редис весной нужно очень внимательно, чтобы не купить корнеплод не только без полезных веществ, но еще и с большим количеством нитратов. На что стоит обращать внимание при выборе редиса:

  •  У здоровой и полезной редиски должна быть гладкая и ровная поверхность без трещин. При наличии черных пятнышек покупать редис не стоит: в нем уже начался процесс гниения.
  • Желательно покупать плоды с ботвой. При зеленой и сочной ботве можно быть уверенными, что редис свежий.
  • Стоит пощупать при выборе плод, убедиться, что под пальцами он не проминается. Если плод мягкий, это значит, что редиска либо перезрелая, либо уже лежавшая и вялая.

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