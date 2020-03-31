подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
31 марта 2020, вторник, 23:45 19
Lifestyle 2020-04-01T00:15:01+03:00
Українські Новини
Как выбрать сухой завтрак, чтобы не навредить здоровью

Как выбрать сухой завтрак, чтобы не навредить здоровью

Ярина Вацяк
Интер, Завтрак, Овсянка, мюсли, гранола, сухие завтраки
Полезная программа. Фото: Интер
Полезная программа. Фото: Интер

Мюсли, гранола, овсяные и кукурузные хлопья, воздушный рис, зерновые шарики, кукурузные палочки… Сейчас существует множество вариантов быстрых сухих завтраков, но не все завтраки приносят пользу здоровью, а некоторые могут даже навредить.

Об этом рассказал эксперт по качеству и безопасности продуктов Виктория Кийко, сообщает "Интер".  

"Кукуруза, пшеница, рис, рожь, используемые в производстве сухих завтраков, полезны и необходимы в нашем рационе, но только в том случае, если не подверглись сильной обработке и сохранили необходимые микроэлементы", – объясняет эксперт.

Также он рассказал, что в основном хлопья производятся при высокой температуре, что разрушает большинство полезных веществ, содержащихся в злаковых.

"Конечно, чтобы обогатить пищевую ценность продукта, производители добавляют витамины и минеральные вещества. Но быстрыми завтраками не стоит злоупотреблять, так как они калорийны и могут содержать большое количество сахара, различные жиры, ненатуральные красители, консерванты, усилители вкуса", - отметил Кийко.

Эксперт рекомендует при выборе завтрака обращать внимание на состав продукта и выбирать марки, которые производят цельнозерновые хлопья без добавления сахара, тогда полезных веществ в них будет больше.

В среду, 1 апреля, в 10:00 на "Интере" эксперты также расскажут в новым выпуске "Полезной программы", посвященной быстрым завтракам о том, как лучше употреблять быстрые завтраки – запаривать, заливать молоком или есть в сухом виде? Кому стоит вообще отказаться от них и почему? Чем гранола отличается от обычных хлопьев? И какие оригинальные блюда можно приготовить из сухих завтраков?

Ранее Українські Новини писала вариант простого и легкого постного меню на неделю, а также о пяти необычных рецептах вкусной овсянки по утрам.

 

Больше новостей о: Интер Завтрак Овсянка мюсли гранола сухие завтраки

В Украине за день подтвердили еще 96 случаев коронавируса. Умерли 4 человека
На майские будем дома: Аваков прогнозирует продление карантина в Украине
Новости
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Комаровский объяснил, почему ни в коем случае нельзя принимать антибиотики для профилактики коронавируса 00:02
В Киеве некоторые продукты подешевели, - АМКУ 23:15
Украина доставила из Китая 100 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус 22:37
В Украине за день подтвердили еще 96 случаев коронавируса. Умерли 4 человека 22:05 Инфографика
Более тысячи полицейских заразились коронавирусом в Нью-Йорке 21:57
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Нацбанк снова понизил курс гривны. Почем валюта в понедельник 06:00
Рада разрешила не платить за аренду на время карантина 14:59
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
больше новостей
Два пациента с COVID-19 умерли в Черновицкой области
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok