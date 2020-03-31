Как выбрать сухой завтрак, чтобы не навредить здоровью

Мюсли, гранола, овсяные и кукурузные хлопья, воздушный рис, зерновые шарики, кукурузные палочки… Сейчас существует множество вариантов быстрых сухих завтраков, но не все завтраки приносят пользу здоровью, а некоторые могут даже навредить.

Об этом рассказал эксперт по качеству и безопасности продуктов Виктория Кийко, сообщает "Интер".

"Кукуруза, пшеница, рис, рожь, используемые в производстве сухих завтраков, полезны и необходимы в нашем рационе, но только в том случае, если не подверглись сильной обработке и сохранили необходимые микроэлементы", – объясняет эксперт.

Также он рассказал, что в основном хлопья производятся при высокой температуре, что разрушает большинство полезных веществ, содержащихся в злаковых.

"Конечно, чтобы обогатить пищевую ценность продукта, производители добавляют витамины и минеральные вещества. Но быстрыми завтраками не стоит злоупотреблять, так как они калорийны и могут содержать большое количество сахара, различные жиры, ненатуральные красители, консерванты, усилители вкуса", - отметил Кийко.

Эксперт рекомендует при выборе завтрака обращать внимание на состав продукта и выбирать марки, которые производят цельнозерновые хлопья без добавления сахара, тогда полезных веществ в них будет больше.

В среду, 1 апреля, в 10:00 на "Интере" эксперты также расскажут в новым выпуске "Полезной программы", посвященной быстрым завтракам о том, как лучше употреблять быстрые завтраки – запаривать, заливать молоком или есть в сухом виде? Кому стоит вообще отказаться от них и почему? Чем гранола отличается от обычных хлопьев? И какие оригинальные блюда можно приготовить из сухих завтраков?

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